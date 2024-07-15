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經濟

騰訊今起停回購股份 或影響股價 進季績前限制期 今年來564億回購抗Naspers沽貨

【明報專訊】騰訊（0700）近年遭南非大股東Naspers「無上限」及有序出售旗下騰訊股份套現後，股份面臨重大沽壓，集團今年回購金額更預告至少翻倍至1000億元，以保股價表現。騰訊將於8月14日公布第二季業績，意味上周五（12日）是進入季績前一個月靜默/限制期（blackout period）的最後一個回購日。分析預期，暫停回購短期內將影響騰訊股價走勢，加上臨近業績期不少股份需暫停回購，或削弱港股近日反彈的動力。

明報記者 蕭嘉聰、梁慧雯

Naspers自2022年6月起執行減持計劃，沽貨量佔每日成交約3%至5%，而騰訊今年以來累計回購金額近564億元，已超出去年全年490億元水平，第二季回購約375億元，較今年首季亦多1.5倍。以上周五為例，騰訊斥資約10億元回購254萬股，佔該日成交金額約9.2%。

過去6次限制期 跑贏與跑輸大市各佔半

本報統計過去6次暫停回購限制期的表現，騰訊股價跑贏與跑輸大市各佔3次，跑贏幅度較跑輸幅度為高，沽壓是否特別沉重暫無定論。

Naspers去年限制期按定量計劃減持

Naspers為騰訊大股東，公司的兩名高層Jacobus Petrus（Koos）Bekker及Charles St Leger Searle，按理亦須在限制期暫停沽貨減持。惟本報翻查聯交所的股權披露文件，發現Naspers於2023年5月17日公布首季業績前的靜默期內，於4月25日披露減持騰訊股權跨越1個百分點至26%以下，而申報減持。分析相信，這是由於Naspers於2022年6月公布了長期每日定量減持騰訊股份的計劃，排除掌握內幕消息下交易有關。

友邦快手可採自動回購計劃

預先公布的自動計劃適用於減持股份，當然亦適用於公司回購。聯交所去年10月發表有關庫存股份的諮詢文件中便加入指引，列明符合特定條件可以放寬限制期回購限制。友邦（1299）今年1月率先宣布轉為自動回購，科網股快手（1024）亦於上周公布，將有不多於60億元額度可用於自動回購，期限由8月8日至2025年5月30日或完成額度時結束。根據上市條例，過去只有在倫敦、紐約雙重上市的股份獲豁免於靜默期回購，包括在倫敦雙重主要上市的匯控（0005），以及在紐約第一上市的阿里巴巴（9988），均毋須在績前暫停回購。

騰訊是恒指第二大權重股，截至今年6月底止權重高達8.22%，亦為回購金額第二大港股。有內媒按Wind的統計數字，截至7月5日，騰訊今年以來回購金額近564億元，僅次於公布上半年回購港股及美股合共近827億元的阿里巴巴（見圖）。五大回購額最大港股中，除騰訊外，另一重磅科網股美團（3690）同未公布自動計劃，而須在季績前暫停回購。

宏高證劵投資經理梁杰文認為，市場已估算到騰訊大股東每日沽貨量，騰訊每日公布回購數據心理上及實際上均可支持股價表現，包括消化大股東沽貨及給予投資者信心。他又指出，近一兩年外資減少流入港股，令股市較為淡靜，不少重磅股份手頭現金充足，均通過回購撐起股價，以及顯示對業務前景的信心，成為支持大市的重要力量。步入業績期除了騰訊停回購，不少股份亦需暫停回購，不排除對恒指表現亦有一定影響。

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