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經濟
2024年7月14日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
啟德柏蔚森I首輪近沽清 套現逾12億 最大手客2800萬購4伙海景兩房
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馮其十：旱澇災害頻發 內地糧食產量安全無虞
馮其十：旱澇災害頻發 內地糧食產量安全無虞
【明報專訊】今年入汛以來，內地極端天氣頻發。目前，內地9省處於防汛應急響應之中。面對頻發旱澇災害，今年內地糧食安全是否無虞？
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