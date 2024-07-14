薛偉傑：無障礙室內導航App 支援約150本地設施

Mapxus表示，CityGeni使用Wi-Fi技術來定位。而在用戶端，有兩種導航模式可以選擇，第一種是地圖模式，顯示室內地圖和路線等，讓一般人使用。第二種是文字語音模式，專供視障人士使用，利用聲音來提示他們步行的方向是否正確，已經到達目的地等。

App設兩種模式 開發商進軍日星台

現時，CityGeni已可以在香港大約150個室內場地使用，包括多個商場、博物館、醫院、大學等。但大學方面，暫時只有恒生大學是整個校園都可以使用，其餘幾家大學只可以在部分設施（例如圖書館等）內使用。另外，該公司還正在處理科學園的Wi-Fi數據等，希望CityGeni稍後也可以在科學園內使用。

而以恒生大學來說，該公司只用了約23個工作日（約184小時），完成數碼地圖製作和驗證、Wi-Fi信號收集等工作，效率已經很高。Mapxus產品總監張仲文表示，其實該公司早已開始進軍其他地區，在日本、新加坡、台灣都有員工正在工作。其中，在日本推出的同類導航程式，已可以在60多個商場等共200多座建築物內使用。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]