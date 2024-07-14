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經濟

歐盟對華電動車加徵關稅將表決 路透：德擬投棄權票

【明報專訊】歐盟擬對中國電動車加徵37.6%關稅，將進入各國表決程序，路透引述消息指德國擬投棄權票，德國總理朔爾茨上周五不允許透露具體投票意向，只謂會達成有利歐洲汽車業的協議。海外市場對中國電動車湧入祭出關稅應付，當中小鵬汽車（9868）創辦人兼董事長何小鵬提醒，最好不要一窩蜂出海。

據報德國以歐盟仍在對中國電動車進行反補貼調查為由，對中國電動車加徵關稅擬投棄權票。根據程序，加徵關稅議案須經歐盟27個成員國表決，當中以書面形式進行首輪秘密投票，並無約束力，議案亦要待完成反補貼調查後才落實。

小鵬創辦人：內企勿一窩蜂「出海」

中國內地電動車商對出海遇阻紛出謀獻策。何小鵬在參加央視《開箱改革開放關鍵詞》欄目時指內地有更多公司考慮「出海」，情况令他擔憂，並表示：「最好不要一窩蜂『出海』。」他認為在海外要找到一個穩定的市場才可能做具規模的生意。

吉利控股集團高級副總裁楊學良出席「2024中國汽車論壇」時表示「內捲（指不健康競爭，鬥劈價）是低水平的競爭」，只為一己市場份額，卻讓行業失血而共同死亡。他期望「內捲」這個字眼從內地汽車業消失，否則行業便不能走遍全球。出席同一論壇的比亞迪（1211）品牌及公關處總經理李雲飛指出，一個中國品牌在海外遇滑鐵盧是中國汽車品牌的事情，因此既要做好自己亦要多攜手，共同努力打造一批令人尊敬的世界級品牌。

相關字詞﹕李雲飛 楊學良 何小鵬 比亞迪 吉利控股 小鵬汽車

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