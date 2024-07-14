道指重上4萬點 銀行股績差受壓

重磅科網股有支持，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）先跌後升，收市升2.99%至248.23美元；蘋果公司（美：AAPL）升1.31%至230.54美元；Nivida（英偉達）（美：NVDA）收市升1.45%至129.24美元。不過銀行股淨利息收入表現未如理想，公布季度業績後普遍受壓。摩根大通（美：JPM）第二季利潤按年升25%，但淨利息收入按年僅增4%至229億美元，行政總裁戴蒙警告，宏觀經濟仍有重大不確定因素，需保持警愓，通脹及利率或持續高企，股價收市跌1.21%至204.94美元，是表現最差的道指成分股。富國銀行（美：WFC）次季淨利息收入亦差過預期，收市大跌6.02%至56.54美元；紐約梅隆銀行（美：BK）業績勝預期，股價一枝獨秀，收市升5.24%至64.69美元。

資金追中小企 羅素2000指數單周升6%

此外，大型股估值日漸高企，資金轉流入中小型企業，羅素2000指數上周五曾升3.6%，收市升1.09%至2148點，跑贏三大指數表現，成分股如二手車經紀商Carvana（美：CVNA）收市升4.86%至136.24美元。一周累計，羅素2000指數升近6%，道指是三大指數當中表現最強，合計升1.6%，標指及納指分別升0.9%及0.3%。

歐洲股市向上，英國富時指數升0.36%；法國CAC指數升1.27%；德國股市升1.15%。

恒指夜期港股ADR指數齊跌

港股方面，恒指夜期上周五收市報18,265點，跌101點，較恒指收市低水28點，成交18,478張；港股ADR比例指數收市報18,217點，跌77點，料恒指周一將低開。據彭博報道，台股及印度股票受惠於近日升勢，現時於MSCI新興市場指數權重均超過19%，A股權重為22.8%，較2020年高達40%已明顯回落。如情况持續，台灣及印度的權重今年有望趕上A股，反映新興市場將進入多極化情况。