啟德柏蔚森I首輪近沽清 套現逾12億 最大手客2800萬購4伙海景兩房

明報記者 甘潔瑩

樓花期約13個月的柏蔚森I，在開售前收逾5150個認購登記，超額逾25倍，項目在昨日早上開售，S組及A組大手買家先揀樓，他們需要在昨日早上9時，到達設於九龍灣金利豐國際中心的售樓處報到，約有逾百買家及代理提早到達，並在該廈電梯大堂排隊等候，人龍曾排至毗鄰的公園；而B組買家則在正午12時報到。

據悉，項目錄多組大手客購入3伙或以上，當中最大手買家斥資約2800萬元購入4伙海景兩房單位；而柏蔚森I全日售出約180伙或91%，即首輪銷售近沽清，其中海景3房、海景兩房套房及一房已全數沽清，套現約12.5億元，發展商擬於短期內加推。

翻查資料，啟德跑道區首個開售新盤、由中海外（0688）發展的維港1號，在2021年7月首輪推售共400伙，首日售出約370伙或92.5%，即柏蔚森I首輪銷情，屬跑道區次佳新盤。

黃金海灣‧意嵐超購20倍 蔡志明現身展銷廳

另正部署推售、旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段住宅項目黃金海灣第1期意嵐，早前公布首張價單共139伙，在上周三（10日）起，對外開放示範單位及接受認購，該集團主席、有「玩具大王」之稱的蔡志明，昨日下午到項目展銷廳巡視，為代理及職員打氣。據悉，項目暫收逾3000票，超購逾20倍。

上嵐餘貨敲定周三先到先得形式發售

此外，建灝地產旗下已屆現樓屯門景秀里上嵐，上周劈價近五成推出最後33個單位，昨天上載銷售安排。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，上嵐餘貨敲定本周三（17日），以先到先得形式公開發售。據銷售安排，購買兩伙單位或以上之買家將優先揀樓，餘下單位隨後進行揀樓程序，每組買家可認購1伙單位。

另由HT Capital持有、位於屯門樂翠街9號及11號雙玥，日前突擊上載樓書，屬現樓洋房項目，實用面積分別7682及7695方呎，預計於短期內推出招標。

[香港地產]