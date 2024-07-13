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經濟
2024年7月13日星期六
睇樓手冊
美減息預期升 港股漲461點返萬八 跑贏日韓台等亞洲股市 地產收租股炒起
摩根資管料升勢短暫 三中全會刺激有限
內地6月出口增8.6%勝預期 順差新高
內地上半年新貸13.27萬億 遜預期
6隻ETF新納入南向互聯互通
林世雄批運力恢復慢 國泰：復常順利 消息：機管局知會業界 加新航點獲收費優惠
證監：港去年財管淨吸資增3.4倍
券商看好長建境外上市 股價漲6%
西銳飛機首日曾潛水 收市險守招股價
中國中免半年少賺15% 收入跌13%
青島港94億購液體散貨裝卸業務
彭博料日本擲1716億干預匯市 日圓續動盪 朝跌穿159晚升至157
摩通季賺1416億 破美銀行業紀錄
軟銀加快拓AI 購晶片商Graphcore
雷軍問有冇人用iPhone Mini 疑為細機調研
沙田地收11標書 流標與否業界分歧 今年首幅住宅官地 長實新地信置等入標
市建局九龍城項目收30份意向書
柏蔚森I累收5150票 超額25倍
Bal Residence推特色戶 月底截標
CCL連挫4周 今年樓價跌4%
老牌家族成員8600萬購南商中心3伙
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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