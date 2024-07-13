老牌家族成員8600萬購南商中心3伙

事實上，該商廈今年接連錄得大額成交，如「毛紡大王」曹光彪家族成員，在今年初曾以逾2.522億元，購入該廈27樓約半層樓面及5個車位，呎價約1.58萬元；另瑞士名錶品牌Franck Muller於今年初，以逾6300萬元掃入3個單位，總面積逾4100方呎、呎價約1.53萬元。

ONE TWO ONE單位2458萬沽

另資料顯示，由永義國際（1218）發展、長沙灣瓊林街121號新式工廈重建項目ONE TWO ONE，首錄成交，單位為15樓02室，面積約2642方呎，成交價2458萬元、呎價9302元；樓高28層的ONE TWO ONE屬新式工廈，總銷售面積約9.1萬方呎、涉及47個工廈單位。