老牌家族成員8600萬購南商中心3伙

【明報專訊】商廈交投市况淡靜，有資深投資者趁淡市出擊，其中長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，獲投資者斥資8600萬元連購3伙；資料顯示，該廈26樓A03、A05及A06室，3個單位面積同為1744方呎，即總面積共5232方呎，6月下旬以8600萬元售出、呎價約1.64萬元，登記買家為劉浩清教育基金有限公司，屬已故「石油大王」劉浩清家族成員購入。
事實上，該商廈今年接連錄得大額成交，如「毛紡大王」曹光彪家族成員，在今年初曾以逾2.522億元，購入該廈27樓約半層樓面及5個車位，呎價約1.58萬元；另瑞士名錶品牌Franck Muller於今年初，以逾6300萬元掃入3個單位，總面積逾4100方呎、呎價約1.53萬元。
ONE TWO ONE單位2458萬沽
另資料顯示，由永義國際（1218）發展、長沙灣瓊林街121號新式工廈重建項目ONE TWO ONE，首錄成交，單位為15樓02室，面積約2642方呎，成交價2458萬元、呎價9302元；樓高28層的ONE TWO ONE屬新式工廈，總銷售面積約9.1萬方呎、涉及47個工廈單位。
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