Bal Residence推特色戶 月底截標

3房設計連天台 可望飛鵝山

單位其中一項亮點，是樓層高度約3.3米，營造出不俗室內空間感；入門有儲物櫃及鞋櫃，大廳外連露台，而天台遠眺飛鵝山及獅子山山景；梗廚設曲尺櫥櫃，配備德國品牌Miele的家電、另設酒櫃；睡房設落地大窗，採光度高。

麗展高級副總裁潘銳民表示，由於此類特色戶在同區較少有，而市場上同類單位呎價約在2萬元水平，目前已有準買家表示有興趣。

麗展：下半年樓市具挑戰

潘續指出，集團部署第四季推出元朗大旗嶺全新盤，屬單幢項目，提供約112伙，實用面積約200至500方呎，主要屬一房及兩房戶型，稍後擬以接近現樓形式登場。

展望下半年後市，潘銳民認為，利息高企持續影響樓價走勢，美國大選結果亦影響全球經濟、利息走向，惟香港跟隨美國減息的可能性偏低，而市場新供應亦多，所以下半年市况甚具挑戰性。