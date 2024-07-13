Bal Residence推特色戶 月底截標

【明報專訊】市場聚焦啟德跑道區柏蔚森I今日首輪開售之際，東九龍其他新盤亦有新銷售部署；麗展（0488）和市建局合作、已屆現樓的觀塘Bal Residence，開放頂層29樓C室連天台特色戶予傳媒參觀，並推出招標，7月31日截標；單位屬3房兩套連儲物室間隔，實用面積793方呎，內置樓梯連接464方呎天台，可瀏覽飛鵝山一帶山景。
3房設計連天台 可望飛鵝山
單位其中一項亮點，是樓層高度約3.3米，營造出不俗室內空間感；入門有儲物櫃及鞋櫃，大廳外連露台，而天台遠眺飛鵝山及獅子山山景；梗廚設曲尺櫥櫃，配備德國品牌Miele的家電、另設酒櫃；睡房設落地大窗，採光度高。
麗展高級副總裁潘銳民表示，由於此類特色戶在同區較少有，而市場上同類單位呎價約在2萬元水平，目前已有準買家表示有興趣。
麗展：下半年樓市具挑戰
潘續指出，集團部署第四季推出元朗大旗嶺全新盤，屬單幢項目，提供約112伙，實用面積約200至500方呎，主要屬一房及兩房戶型，稍後擬以接近現樓形式登場。
展望下半年後市，潘銳民認為，利息高企持續影響樓價走勢，美國大選結果亦影響全球經濟、利息走向，惟香港跟隨美國減息的可能性偏低，而市場新供應亦多，所以下半年市况甚具挑戰性。
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