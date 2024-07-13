明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

Bal Residence推特色戶 月底截標

【明報專訊】市場聚焦啟德跑道區柏蔚森I今日首輪開售之際，東九龍其他新盤亦有新銷售部署；麗展（0488）和市建局合作、已屆現樓的觀塘Bal Residence，開放頂層29樓C室連天台特色戶予傳媒參觀，並推出招標，7月31日截標；單位屬3房兩套連儲物室間隔，實用面積793方呎，內置樓梯連接464方呎天台，可瀏覽飛鵝山一帶山景。 

3房設計連天台 可望飛鵝山

單位其中一項亮點，是樓層高度約3.3米，營造出不俗室內空間感；入門有儲物櫃及鞋櫃，大廳外連露台，而天台遠眺飛鵝山及獅子山山景；梗廚設曲尺櫥櫃，配備德國品牌Miele的家電、另設酒櫃；睡房設落地大窗，採光度高。

麗展高級副總裁潘銳民表示，由於此類特色戶在同區較少有，而市場上同類單位呎價約在2萬元水平，目前已有準買家表示有興趣。

麗展：下半年樓市具挑戰

潘續指出，集團部署第四季推出元朗大旗嶺全新盤，屬單幢項目，提供約112伙，實用面積約200至500方呎，主要屬一房及兩房戶型，稍後擬以接近現樓形式登場。

展望下半年後市，潘銳民認為，利息高企持續影響樓價走勢，美國大選結果亦影響全球經濟、利息走向，惟香港跟隨美國減息的可能性偏低，而市場新供應亦多，所以下半年市况甚具挑戰性。

相關字詞﹕市建局 Bal Residence 麗展 柏蔚森I

上 / 下一篇新聞