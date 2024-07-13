柏蔚森I累收5150票 超額25倍

翻查資料，中海外（0688）旗下維港1號，2021年7月首輪銷售400伙、收逾7500票，當時超額約18倍，屬跑道區暫時首輪收票最多新盤。

柏蔚森I是次首輪以價單形式發售的198伙，整批折實均呎17,721元，包括35伙1房戶、142伙兩房戶、21伙3房戶，折實價386.4萬至1122萬元、折實呎價1.6萬至2.04萬元，折實價計市值約13.6億元；今日將分3組銷售，S組買家需最少購買3伙，最多可購9伙；A組買家可購最少1伙指定單位，最多可購3伙；B組買家則可購兩伙；另有3伙特色戶招標推售。

意嵐3日收2600票

市場另一全新盤、旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，市場消息指出，截至昨晚6時30分，過去3日累收逾2600張入票，超額逾17倍；項目首張價單涉139伙，整批折實均呎9988元，屬8年來屯門區再有全新盤，首推折實均呎低於1萬元的新盤。

另屯門同區景秀里、建灝旗下現樓項目上嵐，日前以「屯門都會快閃價」盡推最後33伙，部分單位定價大幅劈價近五成，連15%最高折扣，1房戶折實價279.3萬元起；發展商稱，項目更新價單後累錄逾1500人次參觀現樓示範單位，計劃短期上載銷售安排、本月開賣。

明翹匯3房1707萬沽

標準戶新高價

成交方面，佳明（1271）旗下青衣現樓明翹匯，亦新售出第1座30樓A室，實用面積807方呎3房1套戶，成交價1707.5萬元、實呎21,159元，成交價創項目分層戶型新高，亦為項目最後一伙同類單位；項目今年累售41伙，套現約6.6億元，現餘下最後兩伙分層戶、5伙頂層複式戶待售。

63 POKFULAM特色戶

實呎4.2萬招標售出

九建（0034）旗下西區薄扶林道63 POKFULAM，新錄頂層特色戶成交，為第1座32樓B室，實用面積1291方呎3套房間隔、連58方呎平台和796方呎天台，以5422.2萬元招標售出、實呎4.2萬元，為項目相隔約1年後再錄一手成交。