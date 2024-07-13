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經濟

香港地產

沙田地收11標書 流標與否業界分歧 今年首幅住宅官地 長實新地信置等入標

【明報專訊】今年政府首幅推售的住宅官地，位處沙田小瀝源源順圍、可建樓面逾15萬方呎的中小型地皮，昨日截標，共吸引11間發展商入標，除本地大孖沙長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐等，中小型發展商亦積極入標。不過，有測量師分析指出，是次入標反應雖然算踴躍，惟政府「撤辣」後出現的小陽春，未為樓價帶來大幅攀升，加上近日樓市氣氛再轉靜，預計發展商未必太進取出價，地皮具流標暗湧。

明報記者 甘潔瑩

據悉，是次入標發展商以港資佔多，包括以獨資入標的長實、新地、信置、會德豐、遠展（0035）；另外，鷹君（0041）、中信泰富等亦入標，中資如中海外（0688）、招商局置地（0978）等亦有遞交標書。 

位處小瀝源 可建逾15萬呎

昨日截標的小瀝源地皮，是今年政府首幅推售的住宅地皮，可建樓面逾15萬方呎。翻查資料，對上一次售出較矚目、類近的新界中小型地皮，可追溯至2022年9月，當時政府出售沙田顯和里住宅地，地皮鄰近港鐵顯徑站，可建樓面約8.9萬方呎，收到17份標書，終由萬科海外及永泰地產（0369）合作，以逾7.86億元投得、每方呎樓面價8802元，屬當時市場預期之內價錢。

萊坊執行董事方耀明表示，政府今年2月「撤辣」後，樓市曾經出現小陽春、成交量回升，惟樓價卻未見大幅攀升；昨日截標地皮鄰近鐵路站，規模不算太大，收到的標書數量亦算踴躍，但礙於發展成本及財務成本高，預計發展商入標價錢未必太進取，仍有流標暗湧。

不過，高力估價及諮詢服務主管周若瑜認為，是次截標地皮為樓市「撤辣」後首幅推出的官地，具有一定啟發後市的指標性，綜合發展規模、牽涉金額、地皮吸引度等因素，相信流標機會不高。

料樓面呎價3000至5000元

上述小瀝源源順圍住宅用地，地盤面積2.61萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約15.66萬方呎，中標者須按賣地條件，興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處等。 

綜合市場估計，地皮估值介乎4.7億至7.8億元，預計每方呎樓面地價約3000至5000元。

長實：定必續在港買地發展

近年多次在本港出手投地的長實，其物業投資及估價部首席經理陳文偉表示，只要價錢合適，集團定必繼續在香港購買土地以發展新項目，因為地產是集團本業。遠展地產總裁方文昌表示，有關地皮位置及可建樓面面積均適宜，認為是合適時機為集團增加土地儲備。

相關字詞﹕方文昌 會德豐 信置 新地 長實 陳文偉 源順圍

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