軟銀加快拓AI 購晶片商Graphcore

Graphcore行政總裁Nigel Toon表示，Graphcore將作為軟銀子公司營運，並保留管理團隊。該公司在2020年的估值為28億美元。

為Nvidia潛在競爭對手

Graphcore成立於2016年，設計出一種名為IPU的新型晶片，旨在支援人工智能軟件，被視為英國科技行業的新勢力。不過該公司一直難以將其技術商業化。

根據該公司提供的數據，其2022年的銷售額僅270萬美元，虧損卻超過2億美元。

Toon指出，與Nvidia等提供訂製AI晶片的企業競爭，成本難以控制，對公司來說，正確的做法是與願意進行大規模投資的合作夥伴緊密合作。他表示，Graphcore將加入軟銀，建立新一代人工智能運算。

軟銀與Graphcore均未確定交易的金額，不過收購的資金來自軟銀集團本身，而不是其願景基金，反映軟銀對這項投資的重視。Graphcore在交易前已退出中國市場。

（綜合報道）

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