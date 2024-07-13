彭博料日本擲1716億干預匯市 日圓續動盪 朝跌穿159晚升至157

美國6月通脹數據在周四晚公布後，日圓兌每美元突然由161.58急升至157.44，日內升幅接近3%，是2022年底以來最大單日升幅。日圓周五持續波動，兌每美元早上曾跌至159.44，至晚上突然急速拉升至157水平。受日圓轉強，以及美國科技股下滑等影響，日經指數連續3天刷新收市新高後，在周五大跌1033點，收報41,190點，跌幅達2.45%。

日圓轉強累日經挫逾千點

日本央行周五的報告顯示，由於政府財政因素，央行在下一個周二工作日（周一為日本法定假期）的經常帳戶可能會減少3.2萬億日圓。相較之下，在日本當局懷疑干預匯市前，多個貨幣經紀商平均預期，日本央行的經常帳戶將增加3330億日圓。彭博社指出，將兩個數字綜合，意味日本央行可能在周四動用了3.5萬億日圓（約220億美元）干預匯市。

東京短資株式會社指出，看來日本當局很可能趁美國通脹數據公布後，日圓轉強而美元轉弱的時機進行干預，所花的資金近似於上次5月不到4萬億日圓的干預規模。根據財務省提供的數據，日本當局在4月29日及5月1日，合共動用約9.8萬億日圓（約622億美元或4852億港元）支撐日圓。

今年3度入市撐日圓

芝商所EBS現貨交易平台的數據顯示，美元與日圓兌換在周四的交易額為530億美元，是2022年1月1日以來第4高的交易日。彭博社指出，如此繁忙的現貨交易，為日本當局實施干預提供證據。

將於本月底離任的日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人，周五拒絕評論是否進行干預，強調官方「基本上不會對是否干預發表評論」。對於日本朝日電視台引述一名不具名的官員稱，日本政府與日本央行已進行干預，神田試圖淡化相關報道，指「能了解情况的人極為有限，很難想像政府相關人士那樣說」。他表示，要確定當局曾否干預，須待本月底公布的財務省數據。

日本財務大臣鈴木俊一昨亦未有評論關於日本媒體的消息，他只指出，日本央行對歐元兌日圓進行了「匯率檢查」。市場認為，此做法是干預匯市的先兆。在匯率檢查中，日本央行向市場參與者詢問外匯價值。

路透社指出，日本官員對干預匯市不置可否，已是官方的標準做法。彭博社指出，日本當局試圖透過故佈疑陣，為市場帶來一定程度的不可預測性，讓投機者保持警惕，從而發揮貨幣措施的最大效益。部分市場人士認為，日圓疑因日本當局干預而顯著上漲，可能會減輕日本央行在本月底議息會議收緊貨幣政策的壓力。

（綜合報道）

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