西銳飛機首日曾潛水 收市險守招股價

西銳飛機副主席王暉稱目前不考慮股份回購。西銳在香港上市是考慮到香港作為國際金融中心的融資優勢，亦認為在港上市可以提高品牌在亞太地區的影響力，吸引更多品牌客戶及合作伙伴。王暉稱，西銳目前訂單持續穩定，將部署發展包括亞洲在內的新興市場，並鞏固現有的市場地位。

總部位於美國的西銳飛機實際控股股東是遭美國政府制裁的中航工業（AVIC）旗下的中航通飛。王暉稱，公司會按照公司章程行事，中航通飛作為股東會與西銳做好相互協同，亦會保持西銳經營的獨立性。

廣聯科技暗盤升逾15%

另外，預期將於7月15日掛牌的內地車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商廣聯科技控股（2531），昨日暗盤做好。輝立暗盤平開4.7元，收報5.5元，高招股價17%，一手500股，不計手續費，每手賺400元。成交87萬股，涉資485萬元。富途暗盤收報5.43元，升15.5%。

明報記者