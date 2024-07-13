明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

券商看好長建境外上市 股價漲6%

【明報專訊】長江基建（1038）考慮不集資下到海外作第二上市，市場憧憬有利股價表現，刺激股價跟隨大市向上，最高曾見49.75元，升最多約7.45%，收市仍升6.37%，報49.25元，股價連升6日，累升約12%，成交額升至3.74億元。美銀調高長建目標價約1%，至49.9元，惟較昨日收市價只有約1.32%潛在升幅。長和系股份也做好，長和（0001）和長實集團（1113）均升約5.4%。

美銀調高今明年EBITA預測

美銀維持對長建「買入」評級，因為該股超過90%利潤來自海外市場，預期該集團財務成本下降，因為其約80%債務乃按浮動利率計算，而投資受監管資產如英國水務資產的回報率或上升。美銀亦指出，本身預期美國息率自12月起按季減息0.25厘，具派息能力的股份將具優勢，而長建預測股息率5.6厘，具投資吸引力。除調高目標價外，美銀亦把該集團今明兩年除稅、息、折舊及攤銷前盈利（EBITA）預測分別調高約0.46%和2%，至約94.21億和97.16億元。

星展籲買入 目標價49.7元

星展分析員認為，長建的資產位於海外，尤其是在英國，若果在倫敦證券交易所作第二上市，投資者對該集團的運作更為熟悉，因而享有更高估值，而在有需要時，亦為該集團提供一個集資渠道，故維持對該股「買入」評級，目標價為49.7元。

相關字詞﹕長和 目標價 第二上市 美銀 長江基建

上 / 下一篇新聞