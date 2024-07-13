券商看好長建境外上市 股價漲6%

美銀調高今明年EBITA預測

美銀維持對長建「買入」評級，因為該股超過90%利潤來自海外市場，預期該集團財務成本下降，因為其約80%債務乃按浮動利率計算，而投資受監管資產如英國水務資產的回報率或上升。美銀亦指出，本身預期美國息率自12月起按季減息0.25厘，具派息能力的股份將具優勢，而長建預測股息率5.6厘，具投資吸引力。除調高目標價外，美銀亦把該集團今明兩年除稅、息、折舊及攤銷前盈利（EBITA）預測分別調高約0.46%和2%，至約94.21億和97.16億元。

星展籲買入 目標價49.7元

星展分析員認為，長建的資產位於海外，尤其是在英國，若果在倫敦證券交易所作第二上市，投資者對該集團的運作更為熟悉，因而享有更高估值，而在有需要時，亦為該集團提供一個集資渠道，故維持對該股「買入」評級，目標價為49.7元。