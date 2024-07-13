證監：港去年財管淨吸資增3.4倍

管理資產31.2萬億 升2%

截至去年底，本港資產管理及基金顧問業務的管理資產，按年增加3%至23.06萬億元，若不包括房地產基金在內，去年錄得480億元的淨資金流入。若不包括基金顧問業務的管理資產及房地產基金在內，期內於本港管理的資產，佔資產管理業務所管理資產的55%，而當中有45%則投資於股票。

期內私人銀行及私人財富管理業務的資產總值，按年增1%至9.02萬億元，去年淨資金流入3410億元。按資產及產品類別計，上市股票及債券資產總值分別為3.38萬億元和7140億元，分別按年跌10%及按年升14%。現金及存款資產總值為1.76萬億元，按年升14%。

若將去年底私人銀行及私人財富管理業務的資產總值，按投資地域計，投資於內地及香港的資產總值分別為2.81萬億元和6240億元，按年跌8%及12%。投資於北美洲及包括英國的歐洲的資產總值為2.3萬億元和1.4萬億元，按年升17%及5%；同期香港的信託持有資產達5.19萬億元，較2022年升4%

港註冊認可基金增至914隻

另外，截至去年底在香港註冊成立的證監會認可基金數目上升至914隻，資產淨值按年上升5%至1.35萬億元，去年及今年首季資金淨流入分別為870億元及330億元；而年內獲註冊的開放式基金型公司的數目按年增逾1.18倍至244家。