林世雄批運力恢復慢 國泰：復常順利 消息：機管局知會業界 加新航點獲收費優惠

明報記者 黃志偉

國泰今年3月公布全年業績時已表示因人手短缺而推遲運力恢復目標，由今年底延遲至明年首季。彭博昨引述消息指出，國泰料明年首數周航班量將全面回復疫情前水平。不過，林世雄在該報道訪問中提到，香港機場計劃今年底完全恢復運力至疫情前水平，為實現該目標故不會再單靠國泰，將接觸內地和海外航空公司，鼓勵他們可重啟疫情間停飛航點或開辦新航點。報道又引述消息指出，機管局將於下周公布措施，以鼓勵其他航空公司開辦更多航線。翻查資料，國泰由去年至今年5月，其客運力（ASK）相當於疫前同期（當時為國泰加國泰港龍）的百分比，普遍落後於同期機場客量對比疫前同期佔比，或反映國泰運力恢復速度跟不上整體機場客量復蘇進度（見圖）。

國泰：港遲通關 恢復沒較其他樞紐慢

對於局長「出聲」指國泰恢復太慢，國泰發言人表示集團的復常計劃進展順利，將於明年首季達致回復疫情前100%客運航班數量的目標，並會繼續拓展全球航線網絡。發言人補充說，國泰航班恢復速度沒有比其他航空樞紐慢，因為香港去年初才全年對外通關，較不少地方慢了一年。

據消息人士指出，機師人手不足仍是復常的最大樽頸。國泰現時機師人數已回升至3000人，再多聘400人，便有信心可完全恢復疫前的運力。他指過去一年多國泰已請了約600名機師。消息人士又說，機管局已知會航空公司，開辦新航點或重開疫情期間停飛的航點，機場收費會有優惠，幫助加快復常步伐。但他承認北美航線票價仍偏高，一方面是北美的航空公司不能像國泰一樣飛越俄羅斯領空，令它們無法經營香港與北美東岸城市的直航航班，另一方面是中國內地與美國的航班只回復疫前25%，令很多內地人選擇經香港飛北美，推升了票價。

俄空域管制人手短缺成外航障礙

俄羅斯空域管制與人手短缺一直是海外航空公司復飛航點的障礙。加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基於今年初接受本報訪問時提到，由於俄羅斯空域管制限制和香港機場人手短缺影響，取消了往返多倫多的航班。為解決人手短缺，香港已展開兩輪航空業輸入勞工計劃。消息人士指國泰集團已聘請了近千名輸入勞工，填補地勤、航空食品等領域的空缺。香港航空公司服務商協會主席劉敏儀亦向本報表示，估計首輪外勞配額至今已有九成來港服務，至於次輪的外勞或最快於9月至10月陸續投入服務。劉續稱，海外航空基於航線需求量、飛機及人手等因素決定是否開辦航線，但留意到現時較缺乏專業技術人員。