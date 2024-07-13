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經濟

美減息預期升 港股漲461點返萬八 跑贏日韓台等亞洲股市 地產收租股炒起

【明報專訊】美國6月份通脹數據低於預期，市場押注美國減息升溫，利率期貨更顯示，至12月累計減息半厘或以上機會大增至逾九成（見表）。雖然內地6月進口下跌，但出口增長勝預期，刺激恒指昨日隨外圍高開187點後升幅擴大，重越18,000點，高見18,317點，收報18,293點，升461點，升幅約2.6%。分析師指出，恒指升穿前一級微型浪頂18,133點，扭轉由5月中開始的一浪低於一浪走勢，相信中短期港股已擺脫弱勢表現。

息口敏感股及科技股帶動港股連升兩日，跑贏日韓台股市，上試50天線，現約處18,343.59點水平。國指升160點或2.5%，至6532點收市，恒指及國指齊見3周最大升幅。科指升85點或2.3%，至3782點，升穿250天線水平。

成交金額增至1194億

北水淨買入不足2億

大市成交金額約1194億元，比周四多約19%，但北水淨買入進一步縮減至僅1.71億元，再跌約64%。全周計，三大指數均連升第二周，恒指累升2.77%或493點，國指累升2.36%或150點，科指累升5.15%或185點。

息口敏感股向上

恒地急升7.6%

市場押注美國減息，息口敏感股向上，本地地產發展、收租股同做好，恒基地產（0012）及領展（0823）分別升7.58%和6.43%至23.4元及33.1元，新鴻基地產（0016）升約6.16%至72.4元，而長實集團（1113）升5.49%至31.7元。其他地產股如九龍倉（0004）升3.76%至24.85元，太古地產（1972）升4.35%至13.42元。內房股普遍向上，內房股龍湖集團（0960）升約8.4%至11.52元，為最大升幅藍籌；世茂集團（0813）升14.28%至0.8元，雅居樂（3383）升7.8%至0.55元，而融創中國（1918）升6.4%至1.16元。

科技股普遍做好，騰訊（0700）獲匯豐及傑富瑞唱好，目標價分別調高至475和484元，昨升3.17%至397元，成交額108.4億元，佔大市總成交約9%。美團（3690）升4.9%至121.8元，京東集團（9618）升4.87%至112元，阿里巴巴（9988）升3.9%至78.4元。

第一上海葉尚志：

資金料流向超跌股

第一上海首席策略師葉尚志指出，大市成交額高於年內日均1097億元，有利展開新一輪輪動。由於三中全會即將召開，加上美國通脹加速放緩，相信更誘使資金流向超跌股份如內需消費股、房地產股，以及互聯網股等。

明報記者

相關字詞﹕恒指 減息 龍湖集團 恒基地產 息口敏感股 港股

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