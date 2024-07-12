apm暑期斥千萬推廣 料生意按年增一成

消費可儲印花 換高達240元優惠券

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，apm今年將聯同南非3D專業插畫師Naydine Bosman打造富巴黎特色、面積逾3000方呎的「潮玩狂熱運動會」大型暑期裝置；而上述近1000萬元推廣費中，有約四成用於獎賞，其中The Point會員由7月19日至9月1日到apm，以電子消費每滿100元並成功登記積分，即可獲得1個電子印花，6個印花可獲贈40元電子餐飲優惠券、12個印花獲贈100元電子購物優惠券套裝，每人於推廣期內最多可賺取30個印花，換領高達240元餐飲及購物優惠券。

本月26日至8月11日期內，apm亦推出「暑假Chill爽日夜賞」，The Point會員在推廣期內（逢周五至周日），在apm以即日電子貨幣消費滿任何金額，即可於指定時間換領冰凍無糖氣泡飲品，推廣期（逢周五至周日）晚上7點後，於apm以即日電子貨幣消費滿500元，即可換領捱夜醒神包，內有扮靚護膚、健康無糖飲品、專業護髮用品或有機花茶等，總值逾200元。