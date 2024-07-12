FILA 72萬租啟超道舖 較兩年前低位升九成

仍較10年前高峰期低66%

銅鑼灣啟超道一向是奢侈品牌設店的熱點，因街道對面是希慎廣場，也是前往同區另一地標商場時代廣場的必經之路，故人流眾多。資料顯示，啟超道10號地下連閣樓，上月以月租72萬元承租3年，以商舖面積約2500方呎計，呎租約288元，租期約3年，即租金總支出約2592萬元。承租公司為MISTO BRAND HOLDINGS LIMITED，為著名意大利運動優閒服品牌FILA的附屬公司。

翻查資料，該舖歷年的租客多屬奢侈品牌，商舖早在2010年由名人鐘表珠寶及名人站手袋，以月租176.8萬元承租，惟捱不住3年租約，2013年提早離場，隨即由六福（0590）月租約180萬元頂租，租金較舊租約上升不足2%。及後在自由行帶動下，商舖被手表店Glashutte Watch搶租，月租210萬元，呎租840元。

可惜零售市况隨後轉靜，手表店約滿後離場，而地理位置佳，獲另一珠寶店周大福（1929）2017年月租120萬元承租，呎租480元。因零售高峰已過，周大福3年租約期滿後，即2020年以短租形式租用，約一年後離場。商舖丟空近一年，由服裝店2022年以月租38萬元承租。