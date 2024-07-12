梁志堅：不信新盤蝕賣 料日後提價加推

稱會德豐未必入標源順圍住宅地

梁又指香港及全世界經濟雖不景氣，但有感港府積極招攬人才，並背靠祖國，加上香港以往遇上危機總能比其他地區快回復，故相信現時樓價有條件回升，看好下半年樓價回升5%至10%；至於今年首幅推出的住宅官地、沙田小瀝源源順圍住宅地將於今午截標，他認為該地規模較小，會德豐未必入標，但認為不少香港發展商仍對競投住宅官地感興趣。上述地皮地盤面積約2.61萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約15.66萬方呎，須興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處等。市場估值介乎4.7億至7.8億元，預計每方呎樓面地價約3000至5000元。

本月兩大全新盤已先後開價，連日來進行收票，其中新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，截至昨晚7時，項目6日已累收逾4100個認購登記，按首輪價單銷售198伙計，超額認購近20倍，今日下午截票，明日於九龍灣金利豐國際中心作首輪開售，售樓當日會即場抽籤揀樓，屆時將以價單發售198伙，折實均呎17,721元；另標售3伙頂層連天台特色戶。

柏蔚森今截票 6日暫收4100票

另外，市場8年來再有首批單位以折實均呎低於1萬元推售、旭日國際的屯門青山公路青山灣段項目黃金海灣‧意嵐，亦於過去周三起收票。發展商曾表示，已經分別與中信銀行（國際）和中國工商銀行（亞洲）合作，會為買家提供住宅按揭。市場消息稱，渣打銀行亦有機會為項目敘做按揭，至於本地三大銀行，包括匯豐、恒生及中銀香港則仍在批核中。

本報向旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波求證，對方未有回應承做項目按揭的銀行數目，以及上述合作銀行的按揭息率等，只表示有關銀行承做按揭詳情，會稍後再公布。

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