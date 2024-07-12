明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

康蕙3房月租2.75萬 呎租46元4年半新高

【明報專訊】踏入暑假住宅租務旺季，多區租務成交均活躍。中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康蕙花園第2座中層B室，實用面積604方呎3房戶、望山景，業主叫價3萬元，議價後減2500元或8%，以月租2.75萬元租出，實用呎租45.5元，兩者料創屋苑約4年半新高，租客據悉為外國機構員工。

楊表示，上述業主2000年300萬元購入單位，租金回報11厘；至於康蕙花園4年半前的高價紀錄成交，屬同類戶型，當時月租約2.55萬元，實用呎租約42元。港島東區半新盤、北角君譽峰新錄租務成交，美聯高級營業經理謝國安表示，單位為低層M室，實用面積263方呎1房戶，獲同區客以月租1.75萬元承租，實用呎租66.5元。業主2019年約666.1萬元購入，租金回報約3.2厘。

內地生2.8萬租名城 預付一年租涉34萬

新界方面，中原高級分行經理姚枝榮表示，毗鄰港鐵大圍站的名城，屋苑第1座中層南翼D室，實用面積742方呎3房戶，獲來港升學的內地生以月租2.8萬元承租，實用呎租37.7元，並繳付一年租金共約33.6萬元。業主2010年863萬元一手購入，租金回報約3.9厘。

太湖兩房租1.3萬 租金回報近4厘

中原分行經理楊頌堯表示，大埔太湖花園第10座低層G室，實用面積355方呎兩房戶，以月租1.3萬元租出，實用呎租36.6元，租客為兩名內地男學生，預付一年租金涉約15.6萬元；業主2015年以400萬元購入，租金回報3.9厘。

上月赴港升學查詢

美聯：較去年10月增兩倍

另美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，隨暑假住宅租務旺季到臨，估計各鄰近大學的區域，如港島西區、紅磡、啟德區，以及新界的沙田、大圍及將軍澳等，將成租賃熱點。鄭續稱，近年港府力吸各類專才和人才，上月赴港升學的查詢量較去年10月急增逾兩倍，料今年學生簽證人數增加近三成至8萬人，令香港有望成為「香港教育之都」。此外，上月查詢個案中，約七成查詢來港的內地人士表示有意在港租樓居住，兩成則有意買樓，只有一成查詢者對在港買樓或租樓表示「暫不考慮」，惟現時不少內地生來港讀書，在租樓或買樓時欠缺配套服務，建議各大專院校考慮伙拍地產代理推出「一條龍」服務，幫助他們解決居住基本問題。

上 / 下一篇新聞

長建研英第二上市 分析：助收窄折讓 公司：不集資 不同地域股東可受惠
長建研英第二上市 分析：助收窄折讓 公司：不集資 不同地域股東可受惠
和黃醫藥18年前赴英 交投疏落轉港美IPO
和黃醫藥18年前赴英 交投疏落轉港美IPO
科網電動車股帶動 恒指急漲360點
科網電動車股帶動 恒指急漲360點
富瑞：看好發展商股 多於收租股
富瑞：看好發展商股 多於收租股
高盛資管：溫和高配股票 看好美日股市
高盛資管：溫和高配股票 看好美日股市
長實東莞新盤據報劈價 五折出售
長實東莞新盤據報劈價 五折出售
會財局：大型會計行查察表現改善 未因個別事件拖累港會計界 滿意今年報告
會財局：大型會計行查察表現改善 未因個別事件拖累港會計界 滿意今年報告
小紅書傳獲DST入股 估值達1326億
小紅書傳獲DST入股 估值達1326億
充電易入稟追討逾362萬 思謀：不實指控
充電易入稟追討逾362萬 思謀：不實指控
保誠調查：大灣區受訪者料就醫自由需550萬
保誠調查：大灣區受訪者料就醫自由需550萬
迅銷首3季多賺逾三成 業績創新高
迅銷首3季多賺逾三成 業績創新高
特步次季銷售按年增10% 較首季增長加快
特步次季銷售按年增10% 較首季增長加快
鮑克運年底接任按證公司總裁
鮑克運年底接任按證公司總裁
美上月CPI意外按月回落0.1% 減息預期升溫美元轉弱 日圓急彈逾2%
美上月CPI意外按月回落0.1% 減息預期升溫美元轉弱 日圓急彈逾2%
被控詐騙銀行等 Archegos創辦人罪成
被控詐騙銀行等 Archegos創辦人罪成
英5月GDP增長1年最勁 高盛籲買入英鎊料見1.30
英5月GDP增長1年最勁 高盛籲買入英鎊料見1.30
張兆聰：小米兩月回落兩成 現價值博
張兆聰：小米兩月回落兩成 現價值博
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：港股反彈 未破悶局
植耀輝：港股反彈 未破悶局
葉創成：領展向執董授受限制基金單位獎勵
葉創成：領展向執董授受限制基金單位獎勵
技術取勝：潤電22元可形成支持
技術取勝：潤電22元可形成支持
盧駿匡：恒指接近支持位 淡倉逐步獲利
盧駿匡：恒指接近支持位 淡倉逐步獲利
劉思明：科技股回勇 央國企股或臨調整壓力
劉思明：科技股回勇 央國企股或臨調整壓力
周顯：置地近年善把握時機
周顯：置地近年善把握時機
譚新強：存在性風險正在疊加 人類必輸給恐龍
譚新強：存在性風險正在疊加 人類必輸給恐龍
湯文亮：樓市的壓力來自銀行
湯文亮：樓市的壓力來自銀行
憧憬減息 英樓價下半年料微升
憧憬減息 英樓價下半年料微升
維港灣十按銀主盤859萬沽 同類10年低 低層3房實呎1.3萬 25年間帳升逾倍
維港灣十按銀主盤859萬沽 同類10年低 低層3房實呎1.3萬 25年間帳升逾倍
梁志堅：不信新盤蝕賣 料日後提價加推
梁志堅：不信新盤蝕賣 料日後提價加推
FILA 72萬租啟超道舖 較兩年前低位升九成
FILA 72萬租啟超道舖 較兩年前低位升九成
apm暑期斥千萬推廣 料生意按年增一成
apm暑期斥千萬推廣 料生意按年增一成