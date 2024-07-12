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經濟

香港地產

維港灣十按銀主盤859萬沽 同類10年低 低層3房實呎1.3萬 25年間帳升逾倍

【明報專訊】二手樓價續跌，除私人業主劈價沽貨外，就連銀主亦以低價沽售物業，其中奧運站維港灣一個「十按」銀主盤，最新以859萬元售出，實呎13,277元，售價及呎價均為屋苑同類單位近10年新低。有業界人士指出，雖然原則上銀行審批銀主盤按揭與私樓按揭沒有很大分別，但若單位本身牽涉個別情况，例如是業權瑕疵、凶宅、缺契、僭建問題等，便有可能影響按揭審批。

中原地產經理徐國樺表示，上述成交單位為維港灣2座低層D室，實用647方呎，3房1套間隔，原由銀主叫價約1200萬元放售，上月底終以859萬元沽出，減價341萬元或28%，實呎13,277元，為屋苑同類單位近10年新低價。值得一提，同座同面積高3層D室，2021年曾以1368萬元易手，現成交價較3年前低509萬元或37%。

資料顯示，單位原由鍾姓及胡姓業主1999年以約378萬元一手購入，當年除由國華商業銀行承做264萬元一按外，亦由房協借出60萬元作首置貸款，但2006年至2022年期間，單位八度加按予不同銀行及財務機構，到2022年底至今年，有關業主先後遭至少5家銀行及財務機構入稟追討，最終由渣打銀行售出，物業最新成交價較25年前高約481萬元或1.3倍。

1999年378萬買入 向房協借60萬作首置

事實上，近月樓市轉差，銀主盤數字上升。據代理數字，現時本港銀主盤數目約有320個，較年初時約300個輕微增加不足一成，事實上由於銀主積極減價出售物業，年初時銀主存貨不少已被消化，現有存貨中不少屬近月新增，如上月最後一周為例，新增銀主盤就有約30餘個之多。

中原：業權瑕疵等影響承做按揭

中原按揭董事總經理王美鳳指出，銀主盤以往給人錯覺是難以承做按揭，但原則上銀行審批銀主盤按揭與私樓按揭沒有很大分別，若果銀主盤本身牽涉個別情况，例如業權瑕疵、凶宅、缺契、潛建問題等，便有可能影響按揭審批。她又指出，現時銀主大多可安排時間讓準買家視察物業，不少銀行亦可讓準買家於簽約前透過委託律師查閱物業契據文件，以便了解業權狀况。

柏傲莊3房1369萬沽 4年實蝕17%

另外，中原地產副區域營業經理伍錦基表示，大圍柏傲莊7A座高層B室，實用690方呎，3房連套房間隔，以1368.8萬元易手，實呎19,838元。原業主2020年以1562萬元一手購入單位，持貨4年，現帳面蝕讓193.2萬元，連使費料實蝕約270萬元或17%。至於元朗溱柏8座低層E室，實用556方呎，兩房間隔，則以450萬元沽出，實呎8094元，為近期呎價新低。原業主2013年11月417.2萬元一手購入，帳面獲利32.8萬元或約8%。

明報記者

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