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經濟
2024年7月12日星期五
股市最前線
長建研英第二上市 分析：助收窄折讓 公司：不集資 不同地域股東可受惠
和黃醫藥18年前赴英 交投疏落轉港美IPO
科網電動車股帶動 恒指急漲360點
富瑞：看好發展商股 多於收租股
高盛資管：溫和高配股票 看好美日股市
長實東莞新盤據報劈價 五折出售
會財局：大型會計行查察表現改善 未因個別事件拖累港會計界 滿意今年報告
小紅書傳獲DST入股 估值達1326億
充電易入稟追討逾362萬 思謀：不實指控
保誠調查：大灣區受訪者料就醫自由需550萬
迅銷首3季多賺逾三成 業績創新高
特步次季銷售按年增10% 較首季增長加快
鮑克運年底接任按證公司總裁
美上月CPI意外按月回落0.1% 減息預期升溫美元轉弱 日圓急彈逾2%
被控詐騙銀行等 Archegos創辦人罪成
英5月GDP增長1年最勁 高盛籲買入英鎊料見1.30
張兆聰：小米兩月回落兩成 現價值博
英鎊定存高息精選
植耀輝：港股反彈 未破悶局
葉創成：領展向執董授受限制基金單位獎勵
技術取勝：潤電22元可形成支持
盧駿匡：恒指接近支持位 淡倉逐步獲利
劉思明：科技股回勇 央國企股或臨調整壓力
周顯：置地近年善把握時機
譚新強：存在性風險正在疊加 人類必輸給恐龍
湯文亮：樓市的壓力來自銀行
憧憬減息 英樓價下半年料微升
維港灣十按銀主盤859萬沽 同類10年低 低層3房實呎1.3萬 25年間帳升逾倍
康蕙3房月租2.75萬 呎租46元4年半新高
梁志堅：不信新盤蝕賣 料日後提價加推
FILA 72萬租啟超道舖 較兩年前低位升九成
apm暑期斥千萬推廣 料生意按年增一成
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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長建研英第二上市 分析：助收窄折讓 公司：不集資 不同地域股東可受惠
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