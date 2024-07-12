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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：領展向執董授受限制基金單位獎勵

【明報專訊】作為領展（0823）於2005年11月25日上市以來一直持有該房託的長期股東，筆者去年11月10日在本欄曾發表題為「領展海外收購失利 減值致虧損」的文章，指領展基金價格近年由2019年7月高位99.8元顯著回落，原因之一是期內收購海外物業的時機及成果未如理想，領展該月公布的中期業績，亦顯示截至去年9月底的投資物業總值為2290億元，與去年3月底的2374億元比較，下降約84億元或3.5%，故期內損益表上也就投資物業公平值等減值66.32億元。筆者當時已認為上述數據反映領展海外投資失利，現仍維持上述觀點，故亦關注領展於本周一宣布向行政總裁王國龍等執行董事授出數以千萬元計的受限制基金單位獎勵。

可以留意的是，領展在今年2月9日公布，以23.838億元人民幣收購位於上海市閔行區七寶萬科廣場餘下50%權益，而領展早於2021年2月24日已公布以32億元人民幣購入該物業50%權益，換言之，該物業的交易價值在約3年內便下跌25.5%，故筆者認為，這也再次證明領展近年收購物業時機及成果未如理想。

王國龍逾四成酬金來自長期獎勵計劃

領展本周一宣布，根據長期獎勵計劃，授出逾678萬受限制基金單位獎勵，設有歸屬期（Vesting Periods），在授出日期後第二年的6月30日及第三年的6月30日平分兩次歸屬（即2024年7月8日至2026年6月30日及2024年7月8日至2027年6月30日），當中，向領展之執行董事授出的受限制基金單位獎勵與任期及績效掛鈎。歸屬率可能為0%，即不獲獎勵，而且設有與各績效目標有關的歸屬上限。執行董事及行政總裁王國龍與執行董事及首席財務總裁黃國祥因此分別可能獲授最多192.625萬及49.2762萬基金單位獎勵，以本周一收市價30.1元計算，價值分別達5798萬及1483萬元。

筆者翻查領展年報，王國龍在截至今年3月底財政年度，酬金高達7809萬元，當中，與表現相關之非固定酬金為2939萬元，長期獎勵計劃之獎勵為3833萬元；在截至去年3月底財政年度，酬金亦高達7788萬元，當中，與表現相關之非固定酬金為3172萬元，長期獎勵計劃之獎勵為3583萬元。

管理層薪酬應與基金價格表現掛鈎

作為長期股東，筆者留意到的是領展基金價格在截至今年3月底及去年3月底財政年度期內分別下跌近三成及近兩成，因此期望日後領展薪酬委員會於評估行政人員薪酬時，包括向王國龍等執行董事授出受限制基金單位獎勵的各績效指標，也要考慮基金價格表現此關鍵因素。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕受限制基金單位獎勵 領展（0823） 領展(0823)行政總裁王國龍

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