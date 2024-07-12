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經濟
國際金融

被控詐騙銀行等 Archegos創辦人罪成

【明報專訊】2021年觸發「世紀大爆倉」的美國家族基金Archegos Capital創辦人Bill Hwang，被紐約聯邦法院陪審團裁定操縱市場及詐騙銀行等罪成。他面臨的11項指控，有10項罪名成立；每項罪名最高可判處監禁20年。Archegos前財務總監Patrick Halligan也被判合謀及欺詐等罪成。法官將於10月28日為兩人判刑。

Archegos向銀行巨額借款，對多隻股票進行槓桿投資。該基金在2021年3月爆煲前，曾透過衍生品控制價值1600億美元的股票資產。由於其投資組合有部分股票股價急跌，Archegos無力追加保證金而遭銀行斬倉，最終導致該基金爆煲，拖累瑞信、野村、摩根士丹利等大型銀行虧損逾百億美元。瑞信所受的衝擊最嚴重，損失約55億美元，令其陷入困境，最終於去年由瑞銀收購。

蘋果歐盟達協議 開放NFC支付系統

此外，蘋果（美：AAPL）與歐盟監管機構達成協議，蘋果承諾未來10年向第三方移動錢包及支付服務供應商，開放用於iPhone等iOS裝置的NFC（近場通訊）無接觸支付（tap-and-go）系統，從而結束歐盟自2020年針對Apple Pay的反壟斷調查，避免了潛在高達400億美元罰款。

歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）表示，蘋果開放支付功能的承諾，解決了歐盟的初步擔憂，即蘋果可能非法限制iPhone上的移動錢包競爭。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕apple pay 蘋果公司 歐盟 操縱市場 詐騙 Bill Hwang 世紀大爆倉

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