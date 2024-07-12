鮑克運年底接任按證公司總裁

現任李令翔退休 由金管局借調11年

李令翔年底將同時離任金管局高級助理總裁，他自2013年起由金管局借調至按證公司出任總裁11年。金管局總裁余偉文表示，李令翔在金管局服務超過30年，擔任過許多不同的職務，擔任按證公司總裁以來，一直致力全方位提升按證公司服務，特別是市民退休保障。按證公司亦全力支持政府落實各項貸款擔保計劃，在疫情期間幫助許多中小企和市民渡過難關。

按證公司總裁過去由金管局高層借調，鮑克運於1994年加入金管局為助理經理，曾在金管局不同部門工作，覆蓋銀行監理、政策和發展事宜、貨幣市場和支付系統等範疇，他曾於2015年11月至2018年10月，曾被借調至按揭證券公司出任高級副總裁（業務運作）及其子公司按證保險公司總裁。

財政司長陳茂波表示，董事局衷心感謝李令翔在任期間成功推出多項惠及社會和工商界的新措施，並期待鮑克運上任後繼續帶領按證公司穩健發展，服務香港社會和工商各界。