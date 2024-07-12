保誠調查：大灣區受訪者料就醫自由需550萬

調查亦顯示，逾七成受訪者表示每年多次使用跨境醫療服務，展望未來幾年，九成內地受訪者表示有意增加使用跨境醫療服務，佔比高於香港受訪者的48%。

逾七成受訪者多次用跨境醫療服務

保誠首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，該行除內地醫保客戶查詢和使用跨境醫療服務增加，香港客戶到內地進行複雜治療亦有上升，該行於中國內地指定醫院名單，已由去年10月時的4200間醫院，擴展至1.4萬間二級以上醫院，為本港業界最多。今年該行大幅加強向銷售團隊培訓醫療保障產品，加上產品設計和增值服務，相信業務會有正面增長。

保誠昨日推出針對經常來往香港與內地人士的高端醫療計劃，提供4個覆蓋不同保障地區的計劃選項，設有不同計劃提供自付額選項。

保誠首席產品管理總監馮偉成表示，相對內地醫保產品，該行保單可保證終身續保、子女可單獨投保，而相對香港保單，則會全數保障內地醫院標準單人房的主要合資格的住院及外科手術費用，在內地就醫時會調低自付額，內地客戶保費亦會與香港客戶保費相同。