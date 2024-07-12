小紅書傳獲DST入股 估值達1326億

去年收入增85% 淨利潤5億美元

小紅書、DST、紅杉和中信均拒絕評論消息，高瓴和博裕沒有回應查詢。資料顯示，DST由出生於莫斯科的以色列科技企業家Yuri Milner創立，他曾是META（美：Meta）旗下Facebook的投資者，小紅書去年實現盈利，令DST投以信心一票入股。小紅書股東亦包括風投公司GSR Ventures和淡馬錫。

此外，小紅書亦獲騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）支持，報道引述知情人士透露，平台獲雙方的支持，意味小紅書不太可能成為任何一方的收購目標。

報道提到，小紅書去年收入達37億美元，按年升85%，淨利潤為5億美元，2022年虧損達2億美元。根據英國《金融時報》計算，小紅書去年月活躍用戶達到3.12億，按年增長20%，是去年中國增長最快的大型社交媒體平台。

根據胡潤今年4月發布的《2024全球獨角獸榜》，短片平台字節跳動以估值最高達15,600億元人民幣排榜首，廣汽埃安及小紅書以1000億元人民幣估值並列第十（見表），即現時估值較4月增長逾兩成。此外，平台日前傳出裁員最多達30%，以改善人力成本。

小紅書的估值於2021年達至高峰，平台當時引入淡馬錫等投資者，估值急增約200億美元，不過到去年底跌至140億美元。

報道引述上海的風投公司指出，與很多被迫進行連續調低估值融資或倒閉的初創公司不一樣，小紅書估值雖降但仍在增長。此外，一名投資者警告，由於內地政府對跨境數據共享的限制，小紅書擁有豐富的消費者訊息，或使任何在海外上市的計劃變得更複雜。