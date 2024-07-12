高盛資管：溫和高配股票 看好美日股市

對中國市場持中性態度

資產配置上，Neill仍看好美股、日股、短債，並認為人工智能（AI）仍有前景，目前只是發展初階，估計將來不限於現時數隻股份選擇。他以上世紀的運輸工具及科網創新為例，認為AI的發展會有過之而無不及。日股方面，他料短期投資回報或受日圓下跌影響，但是料隨着美元單邊升勢轉變，加上日本企業積極回購，甚至有43%的盈利來自海外，出口會受惠於日圓貶值，因此仍看好日股。美股方面，他看好資源股，並料原油價格會持續上升，甚至估計在當地降通脹、半導體法案等帶動下，工業股會最終受惠。

在債券及貴金屬市場方面，Neill認為，在經過較長時間高息後減息，預期國債孳息率曲線會變斜，債息會呈現緩慢回落，加上債務市場由金融海嘯時從私人市場至近年側重於公營市場，配置短債較可取。黃金市場表面上處於高價每盎司2400美元，但是他認為若計及通脹，金價實際只相當於1970、80年代的800美元左右。

他又稱，投資者一向有透過中國相關的澳元、商品涉足內地市場投資，觀乎目前內地股市估值較低，他相信或提供投資機會，並對中國市場持中性態度，正觀望及部署適時配置中國相關資產。