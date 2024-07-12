富瑞：看好發展商股 多於收租股

首選新地信置

富瑞指出，6月份的住宅銷售按月表現回復正常，認為數據顯示本港樓市上半年正在復蘇，對發展商屬利好，該行又預期第三季新盤減價幅度更大，部分發展商可能會推遲推盤，估計在第四季減息明確前，新盤的減價促銷將無可避免影響二手樓價，但強勁的租務市場可以支持資產收益率及吸引投資需求，維持看好發展商股多於收租股。

富瑞又提到，雖然降息存在不確定性，但市民的負擔能力轉弱是周期性，健康的需求狀况仍然支持往後的住宅銷售，相信現金流改善可為地產股帶來驚喜，當中認為新地的中期股息有上升空間，因為項目完工，而當前估值已很大程度上反映了利潤壓力及未來業績下跌。其次，該行也看好信置，認為其資產負債表強勁，每股派息可見度（約7厘股息率）高。該行又提到，過去10年投資不足和消費流失，導致零售業可能要經歷更長的結構性變化，預期太古地產（1972）上半年業績疲軟，亦因為租務需求疲軟和新供應充足，導致寫字樓持續面臨逆風。