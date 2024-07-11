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經濟

香港地產

一城兩房撻訂貨395萬重售 較剛「撤辣」低4%

【明報專訊】上車屋苑沙田第一城有早前遭撻訂單位重售，新成交價卻較數月前為低。美聯分區聯席董事黃錦瀚表示，有關單位為第3座低層D室，屬實用327方呎兩房戶，原於今年3月、即政府「撤辣」後以410萬元，實呎12,538元售出，但買家其後因上會出現問題而撻訂，估計連同15萬元訂金及佣金等，料損失約23萬元或近6%。

有關單位業主殺訂約15萬元或3.7%後，近日終以395萬元、實呎12,080元重新售出，較4個月前平約4%。雖然成交價較前低，但原業主早在1996年140萬元購入，持貨約28年，帳面仍獲利255萬元或約1.8倍。

MAY TOWER 4房半年做價跌兩成

此外，中半山指標豪宅屋苑之一的MAY TOWER，其中有一伙4房戶半年間做價下跌近兩成。市場消息指出，該廈中層02室，實用2218方呎，4房1套間隔，原業主早前以7000萬元放售，近期以6500萬元易手，較叫價低500萬元或7%，實呎29,306元。翻查資料，同座低4層同室號的單位，在今年初以8000萬元易手，即高層戶成交價較低層戶低約19%。原業主2003年1818萬元購入，帳面獲利4682萬或2.6倍。

半新盤細單位續錄得二手蝕讓個案。中原首席分區營業經理洪金興表示，油塘海傲灣新錄7月首宗成交，為第2座高層J室，實用291方呎1房戶，以420萬元沽出，實呎14,433元。原業主2019年6月659.5萬一手買入，持貨約5年，帳蝕239.5萬元或逾36%，連使費料實蝕約274.25萬元或42%。

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，深水埗愛海頌亦錄蝕讓成交，2座中層F室，實用487方呎，兩房間隔，原業主兩個月前以750萬元放售，獲首置客垂青，經議價後減35萬元或4.7%後，以715萬元易手，實呎14,682元。原業主持貨4年，帳蝕126.2萬或15%，連使費料實蝕158萬或近19%。

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