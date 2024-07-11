明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

仲量聯行籲政府設小組評估樓市風險

【明報專訊】樓價持續下滑，有業界擔心負資產宗數將大幅上升，呼籲政府成立小組評估樓市風險。仲量聯行認為，「撤辣」無法扭轉樓價的跌勢，利率高企及收緊按揭影響地產市場復蘇。仲量聯行香港主席曾煥平建議，政府成立工作小組協助樓市走出陰霾。曾又認為，今年下半年中小型住宅樓價料將下跌約10%，即使美國減息25至50個基點，也不太可能對香港按揭利率構成顯著影響。

樓價年底前再跌一成 負資產料破10萬宗

本港負資產宗數有上升趨勢，政府統計截至今年3月，本港負資產個案數量已飈升400%至3.2萬宗，不過仲量聯行估計，負資產數字遠遠多於政府估計，加上二按與財務公司借貸情况，市場有接近5.2萬宗負資產，倘樓價今年下跌10%，負資產個案將突破10萬宗。

曾煥平建議政府推出救市措施以便面對跌勢，包括成立專責小組評估樓市風險水平，並制定措施以降低風險，向首次置業人士提供低息貸款，以及對合資格的人才推出額外置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍。

倡住宅納新資本投資入境計劃

他補充，香港減息步伐不會跟隨美國，除非美國進入「瘋狂減息」時期，香港才會見到減息曙光。樓價已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%。不過曾亦強調，香港住宅市場有危有機，樓市回調所帶來的危機，包括新盤庫存量高企導致發展商減價促銷以減輕庫存，息口高企導致發展商貸款成本高，被迫賣樓套現等。另一方面，樓價回調所帶來的機會，則包括內地買家於「撤辣」後湧入本港樓市、為樓市帶求新需求，高才及學生推動租務市場活躍，租金回報率高，而人民幣貶值亦會吸引內地資金流入香港，並投入住宅市場。

上 / 下一篇新聞

內地上月CPI回落 升0.2%遜預期 PPI跌幅連續3個月收窄 高盛降全年預測
內地上月CPI回落 升0.2%遜預期 PPI跌幅連續3個月收窄 高盛降全年預測
恒指失守牛熊線 「中特估」捱沽中海油挫3.5％
恒指失守牛熊線 「中特估」捱沽中海油挫3.5％
4隻央企主題ETF滬港首掛全跌
4隻央企主題ETF滬港首掛全跌
恒指公司：港股通央企價值指數跑贏大市
恒指公司：港股通央企價值指數跑贏大市
京據報徵自動駕駛意見 百度急漲一成冠藍籌
京據報徵自動駕駛意見 百度急漲一成冠藍籌
瑞昌國際首掛升14% 如祺上海聲通潛水
瑞昌國際首掛升14% 如祺上海聲通潛水
羅兵咸永道傳內地裁員至少百人 發言人：按市場需求優化架構 決定艱難
羅兵咸永道傳內地裁員至少百人 發言人：按市場需求優化架構 決定艱難
會財局：羅兵咸對恒大審計質素仍在調查
會財局：羅兵咸對恒大審計質素仍在調查
日媒指大灣區航空今秋開仙台航線
日媒指大灣區航空今秋開仙台航線
IDC：全球PC次季付運量升3% 聯想市佔續居首
IDC：全球PC次季付運量升3% 聯想市佔續居首
統計處：中小企收益指數跌至兩年低
統計處：中小企收益指數跌至兩年低
冠君：收集數據助推供應鏈減排存難度
冠君：收集數據助推供應鏈減排存難度
微眾銀行旗下科技公司在港設總部
微眾銀行旗下科技公司在港設總部
長城汽車發盈喜 上半年料最多賺73億
長城汽車發盈喜 上半年料最多賺73億
微軟棄任OpenAI董事會觀察員 應對歐美反壟斷規管 FT：蘋果也棄任
微軟棄任OpenAI董事會觀察員 應對歐美反壟斷規管 FT：蘋果也棄任
路透：月底議息會議 日央行或降經濟增長預測
路透：月底議息會議 日央行或降經濟增長預測
鮑威爾：「縮表」路仍長 放慢步伐可走更遠
鮑威爾：「縮表」路仍長 放慢步伐可走更遠
張兆聰：隆基盈警反升 可持續跟進
張兆聰：隆基盈警反升 可持續跟進
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：華潤啤酒28元沽壓大
技術取勝：華潤啤酒28元沽壓大
劉思明：業績預告中尋寶 長汽有驚喜候回吐吸
劉思明：業績預告中尋寶 長汽有驚喜候回吐吸
周顯：港紡織世家多成跨國企業
周顯：港紡織世家多成跨國企業
湯文亮：租客欠租 業主勿強留
湯文亮：租客欠租 業主勿強留
柏蔚森一客最多13票 每票碌卡兩萬 周六價單開售198伙 5日暫收3700票
柏蔚森一客最多13票 每票碌卡兩萬 周六價單開售198伙 5日暫收3700票
上嵐餘貨折實均呎1.1萬 較3年前最多跌近五成
上嵐餘貨折實均呎1.1萬 較3年前最多跌近五成
一城兩房撻訂貨395萬重售 較剛「撤辣」低4%
一城兩房撻訂貨395萬重售 較剛「撤辣」低4%
港島壹號中心擬明年次季開業
港島壹號中心擬明年次季開業
銷監局：賣方若需延遲交樓 應盡快更新樓書
銷監局：賣方若需延遲交樓 應盡快更新樓書
瑞聯：港金融中心穩 樓價料下半年見底
瑞聯：港金融中心穩 樓價料下半年見底
瑞銀李智穎：港甲廈比住宅更令人擔憂
瑞銀李智穎：港甲廈比住宅更令人擔憂