仲量聯行籲政府設小組評估樓市風險

樓價年底前再跌一成 負資產料破10萬宗

本港負資產宗數有上升趨勢，政府統計截至今年3月，本港負資產個案數量已飈升400%至3.2萬宗，不過仲量聯行估計，負資產數字遠遠多於政府估計，加上二按與財務公司借貸情况，市場有接近5.2萬宗負資產，倘樓價今年下跌10%，負資產個案將突破10萬宗。

曾煥平建議政府推出救市措施以便面對跌勢，包括成立專責小組評估樓市風險水平，並制定措施以降低風險，向首次置業人士提供低息貸款，以及對合資格的人才推出額外置業鼓勵措施，將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍。

倡住宅納新資本投資入境計劃

他補充，香港減息步伐不會跟隨美國，除非美國進入「瘋狂減息」時期，香港才會見到減息曙光。樓價已從2021年9月樓價高峰期回落23.1%。不過曾亦強調，香港住宅市場有危有機，樓市回調所帶來的危機，包括新盤庫存量高企導致發展商減價促銷以減輕庫存，息口高企導致發展商貸款成本高，被迫賣樓套現等。另一方面，樓價回調所帶來的機會，則包括內地買家於「撤辣」後湧入本港樓市、為樓市帶求新需求，高才及學生推動租務市場活躍，租金回報率高，而人民幣貶值亦會吸引內地資金流入香港，並投入住宅市場。