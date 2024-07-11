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柏蔚森一客最多13票 每票碌卡兩萬 周六價單開售198伙 5日暫收3700票

【明報專訊】「撤辣」不足半年，一手新盤銷情已明顯回落，部分發展商為求「谷大」票數，不惜扭盡六壬，包括增加每客入票數字、以支票取代過往慣常使用的本票，亦逐步把每個登記需要的金額降低。近日以啟德8年來首批折實均呎新低推售、由新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，前晚公布銷售安排，項目每名買家最多可入13個認購登記，且只需要「碌卡」扣除2萬元信用額即可。有業界指出，有關金額為一手新例實行11年以來最低。

明報記者

據發展商公布的銷售安排，項目將於周六進行首輪開售，包括198伙以價單形式發售，另有3伙招標，其中S組買家可以購入3至9個單位，當中至少一半或以上需為兩房、3房戶，A組買家最多可購3伙，B組最多可購兩伙，其中S組每人最多可入9票，A、B組最多可各入兩票，每客最多可入13票，為近年每客可入票數最多的新盤。

一手新例11年來最低認購登記金額

另值得一提，過往新盤多以支付本票作為入票資格，近年不少發展商已開始轉為接受客人以支票作登記，而金額則以5萬至10萬元起跳，主要視乎樓盤單位價值等因素調節（見表）。不過，柏蔚森I銷售安排列明，登記人須就其遞交之每份購樓意向授權新世界從信用卡中扣除2萬元信用額作為登記訂金，成功揀樓後，才需要提供一張5萬元銀行本票及空白支票以支付臨時訂金餘額。

親海駅1客8票 收3.8萬登記成票王

換言之，有關買家在成功揀樓前，只須信用卡中扣除2萬元信用額，金額之低為近年首見，即使2018年內房發展商佳源（2768）及「舖王」鄧成波推出的「龍牀盤」屯門菁雋，當年每票亦要5萬元。有業界人士指出，以「碌卡」收票，市場上主要有新世界採用，如過往推售大圍柏傲莊III，亦以扣除信用額作入票，惟當時金額最低亦需10萬元，今次金額只需2萬元，估計除反映樓價較低外，主要是現時一手交投放緩，發展商希望以較低門檻吸引更多買家入票。

事實上，去年8月長實（1113）推售油塘親海駅II時，每客最多可入8票，可以支票或本票登記，每票5萬元，最終累收約3.8萬票，成為本港史上新盤票王。

柏蔚森I於過去周二晚加推60伙價單，並上載銷售安排。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，項目明日下午2時截票，周六首輪開售當日即場抽籤發售，其中以價單方式開售198伙，包括35伙1房戶、142伙兩房戶、21伙3房戶，折實價386.4萬至1122萬元，折實呎價16,008至20,406元，整批折實均呎17,721元。市場消息稱，項目自上周六起，過去5日共收逾3700票，超額近18倍。

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