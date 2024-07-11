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經濟
2024年7月11日星期四
技術取勝
投資策略
內地上月CPI回落 升0.2%遜預期 PPI跌幅連續3個月收窄 高盛降全年預測
恒指失守牛熊線 「中特估」捱沽中海油挫3.5％
4隻央企主題ETF滬港首掛全跌
恒指公司：港股通央企價值指數跑贏大市
京據報徵自動駕駛意見 百度急漲一成冠藍籌
瑞昌國際首掛升14% 如祺上海聲通潛水
羅兵咸永道傳內地裁員至少百人 發言人：按市場需求優化架構 決定艱難
會財局：羅兵咸對恒大審計質素仍在調查
日媒指大灣區航空今秋開仙台航線
IDC：全球PC次季付運量升3% 聯想市佔續居首
統計處：中小企收益指數跌至兩年低
冠君：收集數據助推供應鏈減排存難度
微眾銀行旗下科技公司在港設總部
長城汽車發盈喜 上半年料最多賺73億
微軟棄任OpenAI董事會觀察員 應對歐美反壟斷規管 FT：蘋果也棄任
路透：月底議息會議 日央行或降經濟增長預測
鮑威爾：「縮表」路仍長 放慢步伐可走更遠
張兆聰：隆基盈警反升 可持續跟進
澳元定存高息精選
技術取勝：華潤啤酒28元沽壓大
劉思明：業績預告中尋寶 長汽有驚喜候回吐吸
周顯：港紡織世家多成跨國企業
湯文亮：租客欠租 業主勿強留
柏蔚森一客最多13票 每票碌卡兩萬 周六價單開售198伙 5日暫收3700票
上嵐餘貨折實均呎1.1萬 較3年前最多跌近五成
仲量聯行籲政府設小組評估樓市風險
一城兩房撻訂貨395萬重售 較剛「撤辣」低4%
港島壹號中心擬明年次季開業
銷監局：賣方若需延遲交樓 應盡快更新樓書
瑞聯：港金融中心穩 樓價料下半年見底
瑞銀李智穎：港甲廈比住宅更令人擔憂
技術取勝：華潤啤酒28元沽壓大
【明報專訊】中壽料受制50天線（圖）
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