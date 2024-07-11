鮑威爾：「縮表」路仍長 放慢步伐可走更遠

美聯儲的資產負債表規模，迄今已縮減約1.7萬億美元。美聯儲官員預計，仍需進一步大幅「縮表」，拋售美聯儲在疫情期間，為刺激經濟而買入的美國國債及按揭抵押證券（MBS）。

美聯儲6月放慢了「縮表」步伐，對此鮑威爾表示，此舉可以使美聯儲官員在「縮表」時更為審慎，以防債券持有量跌得太低。美聯儲希望避免2019年「縮表」時引發的混亂狀况，當時準備金短缺，導致短期借貸成本飈升。鮑威爾昨表示，將「縮表」放慢一點，實際上「可以讓我們走得更遠」。

強制銀行持更多資本方案將修訂

鮑威爾繼續避免就減息時機發出明顯信號，儘管他強調，美聯儲面臨減息過快或過慢的風險。但鮑威爾亦重申周二向參議院銀行委員會發表的言論，指出美國監管機構接近同意改變強制銀行持有更多資本的計劃，而此舉可能標誌着華爾街大行的重大勝利。

美國監管機構原要求美國大型銀行增加多達19%的資本金以緩衝潛在損失。鮑威爾透露，相關修訂方案正與其他銀行機構進行商討，並將很快發布。

（彭博社）

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