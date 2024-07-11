明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

路透：月底議息會議 日央行或降經濟增長預測

【明報專訊】路透引述知情人士稱，日本央行可能在7月底的議息會議，下調今年經濟增長預測，但預計未來幾年的通脹率仍將保持在2%的目標附近，從而保持了本月加息的可能性。金融類股向上，日經指數昨收報41,831點，連續兩天創收市新高。由於藍籌股及指數期貨獲大量海外買盤，日經指數過去兩天累計升超過1000點。

路透社引述熟悉日本央行想法的知情人士稱，日本央行罕有地下調GDP歷史數據，可能導致日本央行輕微下調本財年的經濟增長預期，但央行可能不會大幅調整2025和26財年的經濟預期，並將繼續維持經濟仍將溫和復蘇的觀點。日本央行4月預測，在截至2025年3月的本財年，日本經濟將增長0.8%，並在2025及26財年各增長1%。

日圓人幣關聯升 加劇亞幣下跌風險

由於日圓兌美元持續偏軟，日本6月企業商品物價指數（PPI）按年升2.9%，較5月的2.6%升幅進一步加快。彭博社指出，面對美元強勢，日圓與人民幣的關聯性提升，加劇了亞洲其他貨幣普遍下跌的風險。根據彭博社匯編數據，美元兌人民幣，與美元兌日圓之間的120天關聯性，在本周攀升至0.54，是彭博社自2007年開始匯編相關數據以來最高。關聯性數值1，代表人民幣與日圓的波動一致。

鑑於中國在全球出口市場的競爭力，人民幣常被視為亞洲「貨幣之錨」。作為全球第三大經濟體的日本，其貨幣也有類似影響力。瑞穗指出，若說亞洲貨幣不受日圓和人民幣貶值影響，確實令人難以置信。緊密的供應鏈及投資聯繫，意味亞洲貨幣將受到日圓和人民幣下滑的重大影響。人民幣及日圓偏軟，可能促使亞洲多國央行允許本幣加快貶值，以維持出口競爭力。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內地上月CPI回落 升0.2%遜預期 PPI跌幅連續3個月收窄 高盛降全年預測
內地上月CPI回落 升0.2%遜預期 PPI跌幅連續3個月收窄 高盛降全年預測
恒指失守牛熊線 「中特估」捱沽中海油挫3.5％
恒指失守牛熊線 「中特估」捱沽中海油挫3.5％
4隻央企主題ETF滬港首掛全跌
4隻央企主題ETF滬港首掛全跌
恒指公司：港股通央企價值指數跑贏大市
恒指公司：港股通央企價值指數跑贏大市
京據報徵自動駕駛意見 百度急漲一成冠藍籌
京據報徵自動駕駛意見 百度急漲一成冠藍籌
瑞昌國際首掛升14% 如祺上海聲通潛水
瑞昌國際首掛升14% 如祺上海聲通潛水
羅兵咸永道傳內地裁員至少百人 發言人：按市場需求優化架構 決定艱難
羅兵咸永道傳內地裁員至少百人 發言人：按市場需求優化架構 決定艱難
會財局：羅兵咸對恒大審計質素仍在調查
會財局：羅兵咸對恒大審計質素仍在調查
日媒指大灣區航空今秋開仙台航線
日媒指大灣區航空今秋開仙台航線
IDC：全球PC次季付運量升3% 聯想市佔續居首
IDC：全球PC次季付運量升3% 聯想市佔續居首
統計處：中小企收益指數跌至兩年低
統計處：中小企收益指數跌至兩年低
冠君：收集數據助推供應鏈減排存難度
冠君：收集數據助推供應鏈減排存難度
微眾銀行旗下科技公司在港設總部
微眾銀行旗下科技公司在港設總部
長城汽車發盈喜 上半年料最多賺73億
長城汽車發盈喜 上半年料最多賺73億
微軟棄任OpenAI董事會觀察員 應對歐美反壟斷規管 FT：蘋果也棄任
微軟棄任OpenAI董事會觀察員 應對歐美反壟斷規管 FT：蘋果也棄任
鮑威爾：「縮表」路仍長 放慢步伐可走更遠
鮑威爾：「縮表」路仍長 放慢步伐可走更遠
張兆聰：隆基盈警反升 可持續跟進
張兆聰：隆基盈警反升 可持續跟進
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：華潤啤酒28元沽壓大
技術取勝：華潤啤酒28元沽壓大
劉思明：業績預告中尋寶 長汽有驚喜候回吐吸
劉思明：業績預告中尋寶 長汽有驚喜候回吐吸
周顯：港紡織世家多成跨國企業
周顯：港紡織世家多成跨國企業
湯文亮：租客欠租 業主勿強留
湯文亮：租客欠租 業主勿強留
柏蔚森一客最多13票 每票碌卡兩萬 周六價單開售198伙 5日暫收3700票
柏蔚森一客最多13票 每票碌卡兩萬 周六價單開售198伙 5日暫收3700票
上嵐餘貨折實均呎1.1萬 較3年前最多跌近五成
上嵐餘貨折實均呎1.1萬 較3年前最多跌近五成
仲量聯行籲政府設小組評估樓市風險
仲量聯行籲政府設小組評估樓市風險
一城兩房撻訂貨395萬重售 較剛「撤辣」低4%
一城兩房撻訂貨395萬重售 較剛「撤辣」低4%
港島壹號中心擬明年次季開業
港島壹號中心擬明年次季開業
銷監局：賣方若需延遲交樓 應盡快更新樓書
銷監局：賣方若需延遲交樓 應盡快更新樓書
瑞聯：港金融中心穩 樓價料下半年見底
瑞聯：港金融中心穩 樓價料下半年見底
瑞銀李智穎：港甲廈比住宅更令人擔憂
瑞銀李智穎：港甲廈比住宅更令人擔憂