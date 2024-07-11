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微軟棄任OpenAI董事會觀察員 應對歐美反壟斷規管 FT：蘋果也棄任

【明報專訊】隨着歐美反壟斷機構加強規管科技巨企在人工智能（AI）領域的投資，微軟（美：MSFT）與蘋果（美：AAPL）已放棄在OpenAI董事會的觀察員席位。路透社指出，微軟周二（9日）致函OpenAI，指過去8個月新成立的董事會在企業治理方面取得重大進展，令微軟毋須繼續擔任觀察員的角色，其退出董事會的安排「即時生效」。《金融時報》亦援引消息人士稱，蘋果本來也可能在OpenAI董事會擔任類似於觀察員的職位，但最終決定不會加入董事會。OpenAI表示，微軟退出董事會後，將不再設有董事會觀察員席位。

OpenAI發言人稱，將與微軟及蘋果等戰略合作伙伴，以及Thrive Capital和Khosla Ventures等投資者，建立新溝通方式，定期為利益相關者舉行會議。微軟及蘋果股價早段微升，標普500指數及納指早段再次刷新紀錄高位。

蘋果及微軟均與ChatGPT開發商OpenAI關係密切。蘋果上月才宣布將ChatGPT引入iPhone等設備，加強雙方在AI業務的合作。微軟更是OpenAI的主要投資者，雖然OpenAI是非牟利機構，微軟卻同意向其牟利子公司投資130億美元，以換取子公司的49%權益。OpenAI的營運亦要依賴微軟提供的運算能力及雲端儲存。與此同時，微軟將OpenAI的服務，整合到其視窗及Copilot AI平台，以推動其AI業務發展。

微軟可獲OpenAI機密 引起歐美不安

去年11月，OpenAI行政總裁Sam Altman突然被撤職後，微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）曾在這場OpenAI權鬥中參與斡旋。Altman重掌OpenAI後，微軟在該公司董事會取得觀察員席位。儘管這董事會席位沒有投票權，但微軟可透過參加OpenAI董事會會議獲取機密信息，引起歐美監管機構不安。彭博社指，國際監管機構曾向微軟施壓，要求微軟與OpenAI保持一定距離。

歐美反壟斷機構正審查微軟與OpenAI之間的關係，以防企業以合作伙伴關係為名，保護自己免受行業競爭。英國監管機構早前表示，正研究微軟與OpenAI的合作關係，應否被視為「實際上的企業合併」。歐盟反壟斷機構上月表示，由於OpenAI不受微軟控制，雙方的合作關係不受歐盟的企業合併法規所約束，但歐盟仍將就兩家公司的合作條款尋求第三方意見。美國反壟斷機構關注到微軟對OpenAI的影響力，並對OpenAI的獨立性感到擔憂。美國聯邦貿易委員會（FTC）正就微軟對OpenAI的投資進行調查。

彭博社引述知情人士稱，美國監管機構已就微軟及AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）在AI領域的領先地位，展開獨立調查。此外，美國監管機構也開始審查亞馬遜及Google等科技巨企，對AI初創企業的投資。

高階晶片需求增 台積電季收增40%

受惠於AI投資熱潮，市場對台積電（美：TSM；台：2330）的高階晶片需求增加。彭博社報道，台積電6月合併收入按年增長32.9%至2079億元新台幣（約498億港元），令4至6月的季度收入按年增長40%，勝於市場預期。

（綜合報道）

[國際金融]

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