冠君：收集數據助推供應鏈減排存難度

集團實現零排放 較政府目標快5年

她指出，冠君冀促成更多商業、社會合作，並於7月17至19日舉行Champion REIT ESG Week，雲集200名租戶、ESG（環境、社會責任及管治）界別人士參與。他們更分別自去年及今年向寫字樓及商場埋手，推動回收。另透過論壇，他們亦邀請對建築物運用新意念，並借助物聯網技術開發有助推動健康的新科技應用之電訊盈科（0008）派員過來，向論壇參與者介紹新技術應用。

冠君在推動ESG時，已經在個別如旗下物業花園道3號的停車場的案例，運用物聯網技術幫助通風系統減少一半能源消耗。但黃希文指出，近年極端天氣頻現，他們要借助人工智能加緊監察設備運作。另旗下醫美租戶為顧及衛生下多使用一次過即棄材料，因此作為業主，也要聯同租戶探索可再循環或有機物料，減少浪費。至於在監察供應鏈減排並實現「範圍3」匯報時，她指存在難度，因此要予參與租戶獎勵，並先從收集最簡單的電費數據着手，繼而推進收集減廢數據。