統計處：中小企收益指數跌至兩年低

飲食業跌至33.3 逾兩年低

根據公布，除了地產業的現時動向指數有所上升，由5月份時的40.6升至6月份時44.0外，其餘分類指數均見下跌。當中進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從5月的45.2跌至6月的44.1，未來一個月的新訂單展望動向指數為48.7。

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在6月進一步減弱。對未來一個月業務情况的整體預期亦稍轉弱，但一些行業預期會有相對改善。整體就業情况維持大致平穩。發言人補充，地緣政治局勢緊張，以及旅客和市民消費模式轉變，會影響短期營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長，應會提供支持。政府會密切監察相關情况。