統計處：中小企收益指數跌至兩年低

【明報專訊】政府統計處發表6月份中小企業務狀况按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數由5月份的43.0下跌至41.4，為2022年3月、即新冠疫情第五波高峰以來新低；未來一個月即7月的業務收益展望動向指數則為46.5。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業業務收益現時動向指數都下跌，特別是飲食業從5月份的39.1下跌至33.3，創2022年2月以來最低（見圖）；零售業則從42.9下跌至39.9。
飲食業跌至33.3 逾兩年低
根據公布，除了地產業的現時動向指數有所上升，由5月份時的40.6升至6月份時44.0外，其餘分類指數均見下跌。當中進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從5月的45.2跌至6月的44.1，未來一個月的新訂單展望動向指數為48.7。
政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在6月進一步減弱。對未來一個月業務情况的整體預期亦稍轉弱，但一些行業預期會有相對改善。整體就業情况維持大致平穩。發言人補充，地緣政治局勢緊張，以及旅客和市民消費模式轉變，會影響短期營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長，應會提供支持。政府會密切監察相關情况。
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