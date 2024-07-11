IDC：全球PC次季付運量升3% 聯想市佔續居首

指倘不計中國 全球付運量增逾5%

以市佔率來看，聯想全球市佔率最高，其次是惠普（美：HPQ）的21.1%、戴爾（美：DELL）的15.5%、蘋果（美：AAPL）的8.8%、宏碁（台：2353）的6.8%。增長幅度方面，蘋果付運量按年同期升20.8%，位居第一，其次是宏碁集團的13.7%。（見表）IDC全球設備追蹤集團副總裁Ryan Reith表示，即使全球個人電腦一如其他科技產品般受市場已趨成熟所困擾令短期仍面臨挑戰，但付運量連續兩季度增長，加上大量圍繞人工智能個人電腦的市場炒作，以及一個雖不太受關注但相當重要的商業周期更新，似乎都支持了市場需求。

市場走出谷底 平均售價現增長

IDC認為，人工智能在商業市場上有巨大的短期上升空間，市場目光除集中在蘋果將於今年稍後發布預期產品外，亦不應忽視高通、英特爾和AMD在消費級和商用AI PC 領域大肆宣傳聲音。

IDC全球移動設備追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示，面向消費者的品牌和渠道的促銷活動幫助提振了市場，市場已經走出去年庫存過剩帶來的價格谷底，由於配置更豐富和折扣減少，平均售價出現增長。