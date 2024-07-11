會財局：羅兵咸對恒大審計質素仍在調查

會財局稱，舉報信的指控是指羅兵咸未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適用的法律及法規要求；向中國恒大提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；以及未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能。

證據不足支持對羅兵咸管理系統指控

考慮到公眾指控的嚴重性、公眾對會計專業誠信的信心的潛在影響，以及事件牽涉的公眾利益，會財局決定作出公布。該局亦敦促公眾透過官方渠道，直接向其匯報任何投訴與或舉報指控，讓其能夠徹底、有效及保密地調查個案，從而維護調查過程的公平性及完整性，並保障公眾利益。

此外，路透引述消息稱，國家財政部對會計師行進行更嚴格審查，關注在揭露企業不法行為做得不足夠，今次主要集中德勤、安永、羅兵咸永道及畢馬威，對一些金融公司和高槓桿公司進行的審計工作。據稱財政部要求四大會計師行提交的文件較以往例行審查大增。