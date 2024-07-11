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經濟

4隻央企主題ETF滬港首掛全跌

【明報專訊】首批4隻國新港股通央企紅利指數ETF昨日分別於上交所及港交所（0388）掛牌，表現均疲弱（見表），其中博時央企紅利ETF（3437）在港掛牌，收市跌2.7%。

三隻於上交所掛牌的國新港股通紅利指數ETF，分別由南方、廣發及景順長城發行，上月獲「國家隊」、中國國新旗下國新投資高調公布斥資認購，當時中國國新表明行動傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號，同時彰顯國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當，亦是繼去年12月後增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手買入央企系列ETF產品。

許正宇：港貢獻央企國企

對接國際資本

昨日相關ETF首掛牌，上交所上市的三隻ETF合計成交額超過6億元人民幣，至於在港上市的博時央企紅利ETF成交額約142 萬元。不過在標的中證國新港股通央企紅利指數下跌2.78%的情况下，4隻ETF均見下跌，跌幅介乎0.93%至2.7%。

財經事務及庫務局長許正宇昨日出席博時央企紅利ETF上市儀式時致辭稱，首隻央企主題的ETF產品在港上市，象徵着香港貢獻央企國企對接國際資本、推進境內外市場聯動的另一里程碑。期望繼續透過香港的國際融資平台，引導更多國際資金和產業資源投放優質港股央企上市公司，助力其高質量發展。

出席同一場合的證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，博時央企紅利ETF主要投資於港股通範圍內，分紅水平較穩定，而且股息率較高的港股央企上市公司，同時提供港元、人民幣及美元櫃台交易，亦是香港首次以央企主題發行上市的ETF，認為對於促進港股央企上市公司的發展，以及增強央企在國際資本市場的認同與價值實現具有重要意義。

博時國新港股通央企紅利指數ETF為博時與中國國新控股戰略合作而成。該ETF追蹤中證國新港股通央企紅利指數，該指數由中證指數編制，精選了近50家在港上市的央企公司，覆蓋了能源、通訊服務、工業、公用事業、醫藥衛生等關乎國計民生的關鍵領域。

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