基金特區：高盛資管看好投資級別債 聯儲局9月料減息 利好債價表現

無疑美國的經濟增長及通脹變化，是聯儲局考慮減息的兩大指標，惟隨着愈來愈接近美國總統大選，市場也開始關注大選對環球投資市場及美國減息的影響。根據高盛資產管理的研究指出，回顧過去的歷史，聯儲局於選舉年及總統就職年份調整利率25點子（100點子等於1厘）的平均次數接近6次（見圖），反映政局對美聯儲貨幣政策的影響不大，該公司相信局方將繼續履行其穩定物價及促進充分就業的雙重使命，並採取相應的貨幣政策。

目前債息遠高於過去一段長時間

Haigh指該公司目前的基本情境預測為美國經濟增長將出現放緩，同時通脹將持續回落，儘管今年美國通脹偏向黏性，惟下降趨勢持續，故該公司認為美息已見頂，並預期美聯儲較大機會今年9月減息。

Haigh續稱，正正是今年以來市場對美國黏性通脹的憂慮，令市場於今年較早的時間，將美國今年大幅減息的可能性排除在外，導致債券孳息至今仍可維持於較高水平，由於近年的加息周期推升了整體債券孳息，目前債券孳息水平遠高於過去一段長時間，即將展開的減息周期，將利好債券價格表現，要留意的是，目前整體固定收益市場的預期回報約介乎於5.5%至6.5%，並認為在減息的預期下，固定收益市場提供較高預期回報的趨勢不僅可持續一年，更有望於中期持續。

經濟放緩倘超預期 儲局或加快減息

現時市場普遍預期今年美國經濟增長將輕度放緩，Haigh提醒，倘若美經濟放緩的程度超出市場預期，聯儲局或會加快減息步伐，對於整體投資市場而言，雖是其中一個風險，但對債券投資者來說，則是個利好情境，一旦聯儲局減息幅度大於市場預期，將利好長期債券表現。

除了宏觀經濟的變數，早前舉行的美國首場總統選舉辯論，也加劇了未來全球政策及經濟的不確定性，Haigh指出，目前債券市場關注的不僅是美國總統選結果，還有國會選舉的結果，因這將影響未來美國政府的財政支出變化，如選舉結果並非出現一面倒，而是兩黨互相制衡的狀况，財政立場理應不會出現大幅度的轉變，但現階段下此結論，還是言之尚早。

美國大選結果難料，相較之下，美國將於年內減息已屬市場共識。Haigh表示，去年投資者傾向投資於貨幣市場基金，以尋求短線的穩健收益，隨着美息見頂，加上面對環球經濟增長或放緩的風險，促使投資者偏向質素較高的債券，近期已開始看到大量資金流入較高質素的債券，如投資級別債券，同時投資者也尋求更長的投資期，以鎖定較長期的收益，此情况並不僅於機構投資者層面，在零售投資者層面也看到此趨勢，因此目前較看好投資級別債券前景。

至於市場方面，Haigh表示，除美國市場的投資級別債券外，還可留意部分歐洲市場的投資級別債券，如可受惠於歐洲率先減息，並屬投資級別的歐洲金融業債券，因當中不乏由具強勁基本因素支持的歐洲金融企業所發行的債券。

歐率先減息 留意當地投資級別債

對於新興市場方面，相較於新興市場本幣債券，較看好新興市場美元債券，尤其是當中的投資級別美元債，基於本幣債表現較受各新興市場的利息走向影響，回顧是次加息周期之始，許多新興市場和亞洲央行早於聯儲局及歐央行之前採取加息行動，而各地利率相繼見頂後，新興市場和亞洲央行較加息時，更關注聯儲局的利息政策，目前不少新興市場和亞洲央行對減息仍持觀望能度，正觀望聯儲局於何時減息，及減息的幅度，導致同一市場的新興市場本幣債表現，或會遜於當地的美元債券。

明報記者 劉敬華

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