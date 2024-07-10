明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：高盛資管看好投資級別債 聯儲局9月料減息 利好債價表現

【明報專訊】面對環球經濟增長放緩的風險，投資者偏好防守性較高的債券。高盛資產管理固定收益及流動性方案全球聯席主管Kay Haigh表示，美國經濟或放緩，市場憧憬美聯儲將於今年9月減息，加上目前債券偏高的孳息率，吸引資金流入較長期的投資級別債券，以穩定長期收益，預期此趨勢將於中期持續，利好投資級別債券表現。

無疑美國的經濟增長及通脹變化，是聯儲局考慮減息的兩大指標，惟隨着愈來愈接近美國總統大選，市場也開始關注大選對環球投資市場及美國減息的影響。根據高盛資產管理的研究指出，回顧過去的歷史，聯儲局於選舉年及總統就職年份調整利率25點子（100點子等於1厘）的平均次數接近6次（見圖），反映政局對美聯儲貨幣政策的影響不大，該公司相信局方將繼續履行其穩定物價及促進充分就業的雙重使命，並採取相應的貨幣政策。

目前債息遠高於過去一段長時間

Haigh指該公司目前的基本情境預測為美國經濟增長將出現放緩，同時通脹將持續回落，儘管今年美國通脹偏向黏性，惟下降趨勢持續，故該公司認為美息已見頂，並預期美聯儲較大機會今年9月減息。

Haigh續稱，正正是今年以來市場對美國黏性通脹的憂慮，令市場於今年較早的時間，將美國今年大幅減息的可能性排除在外，導致債券孳息至今仍可維持於較高水平，由於近年的加息周期推升了整體債券孳息，目前債券孳息水平遠高於過去一段長時間，即將展開的減息周期，將利好債券價格表現，要留意的是，目前整體固定收益市場的預期回報約介乎於5.5%至6.5%，並認為在減息的預期下，固定收益市場提供較高預期回報的趨勢不僅可持續一年，更有望於中期持續。

經濟放緩倘超預期 儲局或加快減息

現時市場普遍預期今年美國經濟增長將輕度放緩，Haigh提醒，倘若美經濟放緩的程度超出市場預期，聯儲局或會加快減息步伐，對於整體投資市場而言，雖是其中一個風險，但對債券投資者來說，則是個利好情境，一旦聯儲局減息幅度大於市場預期，將利好長期債券表現。

除了宏觀經濟的變數，早前舉行的美國首場總統選舉辯論，也加劇了未來全球政策及經濟的不確定性，Haigh指出，目前債券市場關注的不僅是美國總統選結果，還有國會選舉的結果，因這將影響未來美國政府的財政支出變化，如選舉結果並非出現一面倒，而是兩黨互相制衡的狀况，財政立場理應不會出現大幅度的轉變，但現階段下此結論，還是言之尚早。

美國大選結果難料，相較之下，美國將於年內減息已屬市場共識。Haigh表示，去年投資者傾向投資於貨幣市場基金，以尋求短線的穩健收益，隨着美息見頂，加上面對環球經濟增長或放緩的風險，促使投資者偏向質素較高的債券，近期已開始看到大量資金流入較高質素的債券，如投資級別債券，同時投資者也尋求更長的投資期，以鎖定較長期的收益，此情况並不僅於機構投資者層面，在零售投資者層面也看到此趨勢，因此目前較看好投資級別債券前景。

至於市場方面，Haigh表示，除美國市場的投資級別債券外，還可留意部分歐洲市場的投資級別債券，如可受惠於歐洲率先減息，並屬投資級別的歐洲金融業債券，因當中不乏由具強勁基本因素支持的歐洲金融企業所發行的債券。

歐率先減息 留意當地投資級別債

對於新興市場方面，相較於新興市場本幣債券，較看好新興市場美元債券，尤其是當中的投資級別美元債，基於本幣債表現較受各新興市場的利息走向影響，回顧是次加息周期之始，許多新興市場和亞洲央行早於聯儲局及歐央行之前採取加息行動，而各地利率相繼見頂後，新興市場和亞洲央行較加息時，更關注聯儲局的利息政策，目前不少新興市場和亞洲央行對減息仍持觀望能度，正觀望聯儲局於何時減息，及減息的幅度，導致同一市場的新興市場本幣債表現，或會遜於當地的美元債券。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

相關字詞﹕基金特區 高盛資產管理 投資級別債券

上 / 下一篇新聞

人行允在岸國債成互換通抵押品 盤活境外投資者持倉 金管局證監歡迎新措施
人行允在岸國債成互換通抵押品 盤活境外投資者持倉 金管局證監歡迎新措施
港交所陳翊庭：籌推10年期國債期貨
港交所陳翊庭：籌推10年期國債期貨
話你知：「互換通」助管理利率波動風險
話你知：「互換通」助管理利率波動風險
港股連跌3日 跑輸亞洲主要股市
港股連跌3日 跑輸亞洲主要股市
美上市中國股票ETF連續5周走資
美上市中國股票ETF連續5周走資
上半年輪證成交額 較去年下半年跌11%
上半年輪證成交額 較去年下半年跌11%
萬科盈警 料半年轉蝕最多90億 15高管逾1800骨幹人員擬自籌2億增持A股
萬科盈警 料半年轉蝕最多90億 15高管逾1800骨幹人員擬自籌2億增持A股
八達通：免商戶每月首1萬元交易轉帳費
八達通：免商戶每月首1萬元交易轉帳費
證監：樂艙物流街貨0.5% 股權高度集中
證監：樂艙物流街貨0.5% 股權高度集中
方舟雲康首掛挫逾四成
方舟雲康首掛挫逾四成
佳源：支持重組債權人不足 條款書已失效
佳源：支持重組債權人不足 條款書已失效
澳門上半年賭收按年增67%
澳門上半年賭收按年增67%
廣州寬港澳台居民限購
廣州寬港澳台居民限購
舜宇6月手機鏡頭出貨量按年升兩成
舜宇6月手機鏡頭出貨量按年升兩成
鮑威爾：減息太晚或遏經濟 交易員押注9月減息概率維持逾七成
鮑威爾：減息太晚或遏經濟 交易員押注9月減息概率維持逾七成
淡馬錫投資組合淨值增1.8% 美洲資產10年首超中國
淡馬錫投資組合淨值增1.8% 美洲資產10年首超中國
趁幣價跌入市 比特幣ETF兩日淨流入4.4億美元
趁幣價跌入市 比特幣ETF兩日淨流入4.4億美元
張兆聰：瑞聲走勢強 博向上突破
張兆聰：瑞聲走勢強 博向上突破
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：人民幣的「退」與「守」
姜靜：人民幣的「退」與「守」
技術取勝：比亞迪電子宜重上38元
技術取勝：比亞迪電子宜重上38元
劉思明：工業股強弱齊升 小注敲未起飛股份
劉思明：工業股強弱齊升 小注敲未起飛股份
周顯：趁置地廣場翻新話當年
周顯：趁置地廣場翻新話當年
湯文亮：老婆做定存 老公借貴利
湯文亮：老婆做定存 老公借貴利
劉鑾雄4080萬沽壹環 料微蝕離場 年半前向呂麗君4000萬購入 新買家為日籍客
劉鑾雄4080萬沽壹環 料微蝕離場 年半前向呂麗君4000萬購入 新買家為日籍客
「撤辣」後摩貨不成 新達廣場料蝕48萬
「撤辣」後摩貨不成 新達廣場料蝕48萬
上半年私樓公司買家780宗 涉220億12年高
上半年私樓公司買家780宗 涉220億12年高
種植道46號11億沽 「撤辣」後最大宗
種植道46號11億沽 「撤辣」後最大宗
皓日首宗租賃 1房月租1.78萬
皓日首宗租賃 1房月租1.78萬
力寶呎價不足1.5萬 14年新低
力寶呎價不足1.5萬 14年新低
西區尚逸擁雙港鐵站地利
西區尚逸擁雙港鐵站地利
住客會所設寵物樂園
住客會所設寵物樂園