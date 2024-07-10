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經濟

香港地產

皓日首宗租賃 1房月租1.78萬

【明報專訊】暑假傳統租務旺季正式來臨，多區租賃價量齊升，近月入伙的九龍灣皓日亦錄得首宗租賃成交。美聯高級分區營業經理黃家明表示，皓日高層E室，實用320方呎，1房間隔，收樓10日即獲外區新婚夫婦以1.78萬元承租，實用呎租約55.6元。原業主2022年1月739.3萬元一手購入，租金回報約2.9厘。黃氏續稱，現時皓日放租盤約15個，入場月租約1.7萬元。

將軍澳本月首9日170宗租賃

另外，將軍澳本月首9日已錄約170宗租賃成交。中原地產分行經理關偉豪表示，將軍澳上月全月錄逾600宗租務成交，本月維持旺勢，首9天暫已錄得近170宗租賃，其中海翩匯3座一伙頂層特色戶，實用271方呎，採開放式間隔，擁約136呎天台，座向東南望內園，以1.6萬元租出，實用呎租59元。業主2021年7月575萬元購入單位，租金回報約3.3厘。

映灣園兩房租1.75萬 租金回報8厘

中原分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園上月錄約26宗租賃成交，本月暫錄得11宗，由於租盤不足，部分租客只能在舊租未完下預租單位。

屋苑最新錄得10座中層E室承租個案，單位實用544方呎兩房間隔，放租不足3日以1.75萬元租出，實用呎租32.2元。租客為任教於東涌學校的老師，業主2010年約257.8萬元買入，租金回報約8厘。

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