明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

「撤辣」後摩貨不成 新達廣場料蝕48萬

【明報專訊】隨着「撤辣」對樓市刺激效應逐漸消失下，加上近期欠缺新的利好消息，二手交投再度回軟，市場更現「撤辣」後入市二手蝕讓個案。

市場人士指出，大埔新達廣場6座頂層戶，實用465方呎兩房間隔，享開揚景，業主今年3月初「撤辣」後以546萬元購入，後曾以598萬元放售，欲以確認人身分、即以「摩貨」形式售出單位，但因未獲承接，終在5月正式收樓，至近日以520萬元易手，做價較銀行網上估價低約一成，實呎11,183元。原業主4個月內帳面損手約26萬元或約5%，連使費料實蝕約48萬元或9%。

星堤實呎7451元 屋苑最少3年新低

將有大型新盤開售的屯門掃管笏，有屋苑二手呎價見近年新低。晉誠地產高級經理李德鴻表示，星堤2座高層E室，實用1181方呎，4房雙套連工人套房間隔，以1020萬元連一車位沽出，扣除車位市值140萬元計，即單計單位做價880萬元，實呎7451元，為屋苑最少近3年呎價新低。

上述原業主分別於2017年10月以1100萬元購入單位及2018年以130萬元購入車位，總購入價1230萬元，現帳面蝕210萬元或約17%，連使費料實蝕約290萬元或24%。

愛炫美3房移民盤7年實蝕5%

再有移民盤以低價沽出。中原地產分行經理余仲平指出，荃灣海之戀．愛炫美1座低層D室，實用777方呎3房1套間隔，原叫價1350萬元，業主因急於移民賣樓，累減172萬元或13%，以1178萬元沽出，實呎15,161元。

而同座另一中低層D室，今年3月以1573萬元成交，即最新成交較3個多月前低395萬元或25%。原業主2017年1172.6萬元購入，帳面雖升值5.4萬元，惟連使費料實蝕約63萬元或5%。

上 / 下一篇新聞

人行允在岸國債成互換通抵押品 盤活境外投資者持倉 金管局證監歡迎新措施
人行允在岸國債成互換通抵押品 盤活境外投資者持倉 金管局證監歡迎新措施
港交所陳翊庭：籌推10年期國債期貨
港交所陳翊庭：籌推10年期國債期貨
話你知：「互換通」助管理利率波動風險
話你知：「互換通」助管理利率波動風險
港股連跌3日 跑輸亞洲主要股市
港股連跌3日 跑輸亞洲主要股市
美上市中國股票ETF連續5周走資
美上市中國股票ETF連續5周走資
上半年輪證成交額 較去年下半年跌11%
上半年輪證成交額 較去年下半年跌11%
萬科盈警 料半年轉蝕最多90億 15高管逾1800骨幹人員擬自籌2億增持A股
萬科盈警 料半年轉蝕最多90億 15高管逾1800骨幹人員擬自籌2億增持A股
八達通：免商戶每月首1萬元交易轉帳費
八達通：免商戶每月首1萬元交易轉帳費
證監：樂艙物流街貨0.5% 股權高度集中
證監：樂艙物流街貨0.5% 股權高度集中
方舟雲康首掛挫逾四成
方舟雲康首掛挫逾四成
佳源：支持重組債權人不足 條款書已失效
佳源：支持重組債權人不足 條款書已失效
澳門上半年賭收按年增67%
澳門上半年賭收按年增67%
廣州寬港澳台居民限購
廣州寬港澳台居民限購
舜宇6月手機鏡頭出貨量按年升兩成
舜宇6月手機鏡頭出貨量按年升兩成
鮑威爾：減息太晚或遏經濟 交易員押注9月減息概率維持逾七成
鮑威爾：減息太晚或遏經濟 交易員押注9月減息概率維持逾七成
淡馬錫投資組合淨值增1.8% 美洲資產10年首超中國
淡馬錫投資組合淨值增1.8% 美洲資產10年首超中國
趁幣價跌入市 比特幣ETF兩日淨流入4.4億美元
趁幣價跌入市 比特幣ETF兩日淨流入4.4億美元
張兆聰：瑞聲走勢強 博向上突破
張兆聰：瑞聲走勢強 博向上突破
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：人民幣的「退」與「守」
姜靜：人民幣的「退」與「守」
技術取勝：比亞迪電子宜重上38元
技術取勝：比亞迪電子宜重上38元
劉思明：工業股強弱齊升 小注敲未起飛股份
劉思明：工業股強弱齊升 小注敲未起飛股份
周顯：趁置地廣場翻新話當年
周顯：趁置地廣場翻新話當年
湯文亮：老婆做定存 老公借貴利
湯文亮：老婆做定存 老公借貴利
劉鑾雄4080萬沽壹環 料微蝕離場 年半前向呂麗君4000萬購入 新買家為日籍客
劉鑾雄4080萬沽壹環 料微蝕離場 年半前向呂麗君4000萬購入 新買家為日籍客
上半年私樓公司買家780宗 涉220億12年高
上半年私樓公司買家780宗 涉220億12年高
種植道46號11億沽 「撤辣」後最大宗
種植道46號11億沽 「撤辣」後最大宗
皓日首宗租賃 1房月租1.78萬
皓日首宗租賃 1房月租1.78萬
力寶呎價不足1.5萬 14年新低
力寶呎價不足1.5萬 14年新低
西區尚逸擁雙港鐵站地利
西區尚逸擁雙港鐵站地利
住客會所設寵物樂園
住客會所設寵物樂園
基金特區：高盛資管看好投資級別債 聯儲局9月料減息 利好債價表現
基金特區：高盛資管看好投資級別債 聯儲局9月料減息 利好債價表現