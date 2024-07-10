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經濟

香港地產

劉鑾雄4080萬沽壹環 料微蝕離場 年半前向呂麗君4000萬購入 新買家為日籍客

【明報專訊】踏入下半年樓市持續回調，市場先後有名人沽貨，其中「大劉」劉鑾雄2022年底向前紅顏知己呂麗君（現稱呂姵霖）以4000萬元承接灣仔壹環頂層特色戶，上月以4080萬元售出，較一年半前購入價，帳面升約2%，估計若連使費及期內租予呂麗君之租金，有可能平手或輕微蝕讓離場。

明報記者

上述單位為壹環頂層特色戶，實用面積1363方呎，原則屬4房1套連儲物室間隔，另連724方呎天台及按摩池。資料顯示，單位上月連一個私家車位及電單車位以4080萬元易手，實呎約29,934元，以登記名字推算，新買家相信為日籍人士。

上述物業由劉鑾雄以個人名義於2022年底購入，當年作價4000萬元，現成交價較一年半前帳面高出80萬元或2%，雖然當時劉鑾雄需付樓價4.25%、即約170萬元印花稅，但由於當年劉鑾雄曾發聲明，指單位會租予呂麗君，參考面積相若、一個不連天台單位叫租約8.5萬元，相信計及使費及租金收入，「大劉」料平手或輕微蝕讓離場。

低10年前呂氏父子購入價兩成

事實上，有關單位由呂麗君及相關人士持有多年，最初於2014年4月由其父親呂立強及胞兄呂雲峯以5120.5萬元一手購入，兩人分別在2018年及2017年把各自持有的50%權益轉售予呂麗君，成交價分別為2575萬及2250萬元，即呂麗君合共以4825萬元購入該物業，若以最新成交價4080萬元計，較呂氏父子10年前購入價低1040.5萬元或20%。

值得一提，大劉當年向呂麗君購入該單位曝光後，去年1月曾發聲明提到，該物業不是購入自用，而是租予呂麗君，並指日後再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比。同年11月，大劉突召開記者會，當中以「賤人」暗指呂麗君，稱後悔曾幫「賤人」，並指「有啲人天生性格到死一日都唔會改」，又暗指呂麗君購買晉環是「以為好精其實蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟㗎」。

資料顯示，2021年5月路勁（1098）推售黃竹坑港島南岸晉環時，吸引不少名人，當年呂麗君亦以約1.4億元連購項目4伙，並付15%辣稅，但後來有指呂氏投資失利而嚴重虧損，加上市况逆轉，呂麗君所購的4伙晉環全數撻訂，料損失約1404萬元訂金。

禮頓山4房8600萬沽 實呎近5萬創年半新高

其他豪宅方面，中原營業經理石修文表示，跑馬地禮頓山5座高層A室，實用1724方呎，4房雙套連工人房間隔，以8600萬元連車位沽出，實呎49,884元，是次呎價創屋苑去年1月後新高。原業主2009年4月3720萬元連車位買入，帳面獲利4880萬元或逾1.3倍。

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