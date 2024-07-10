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經濟
2024年7月10日星期三
股市最前線
人行允在岸國債成互換通抵押品 盤活境外投資者持倉 金管局證監歡迎新措施
港交所陳翊庭：籌推10年期國債期貨
話你知：「互換通」助管理利率波動風險
港股連跌3日 跑輸亞洲主要股市
美上市中國股票ETF連續5周走資
上半年輪證成交額 較去年下半年跌11%
萬科盈警 料半年轉蝕最多90億 15高管逾1800骨幹人員擬自籌2億增持A股
八達通：免商戶每月首1萬元交易轉帳費
證監：樂艙物流街貨0.5% 股權高度集中
方舟雲康首掛挫逾四成
佳源：支持重組債權人不足 條款書已失效
澳門上半年賭收按年增67%
廣州寬港澳台居民限購
舜宇6月手機鏡頭出貨量按年升兩成
鮑威爾：減息太晚或遏經濟 交易員押注9月減息概率維持逾七成
淡馬錫投資組合淨值增1.8% 美洲資產10年首超中國
趁幣價跌入市 比特幣ETF兩日淨流入4.4億美元
張兆聰：瑞聲走勢強 博向上突破
美元定存高息精選
姜靜：人民幣的「退」與「守」
技術取勝：比亞迪電子宜重上38元
劉思明：工業股強弱齊升 小注敲未起飛股份
周顯：趁置地廣場翻新話當年
湯文亮：老婆做定存 老公借貴利
劉鑾雄4080萬沽壹環 料微蝕離場 年半前向呂麗君4000萬購入 新買家為日籍客
「撤辣」後摩貨不成 新達廣場料蝕48萬
上半年私樓公司買家780宗 涉220億12年高
種植道46號11億沽 「撤辣」後最大宗
皓日首宗租賃 1房月租1.78萬
力寶呎價不足1.5萬 14年新低
西區尚逸擁雙港鐵站地利
住客會所設寵物樂園
基金特區：高盛資管看好投資級別債 聯儲局9月料減息 利好債價表現
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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人行允在岸國債成互換通抵押品 盤活境外投資者持倉 金管局證監歡迎新措施
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