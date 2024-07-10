姜靜：人民幣的「退」與「守」

人行對中間價的調整（人民幣中間價上周脫離了7.10至7.12的熟悉區間，跌至8個月低位7.13），一方面相信是為防止中間價與市場匯價偏離過大，另一方面，由於近期中資分紅購匯需求增加、中美利差持續、國內需求疲弱、對中國與西方貿易緊張局勢升級的擔憂，相信當局希望通過人民幣在近期適度貶值，試圖釋放一定下行壓力。

中國的經濟目前仍面對多重挑戰，包括房地產市場持續調整、內需未見明顯復蘇，且對通縮的擔憂未能完全褪去。過去一段時間，對人民幣貶值的擔憂抑制了中國寬鬆的空間，以及限制了對抗通貨緊縮的能力。適度容許人民幣匯價增加彈性，或可加大對經濟支持力度。外部方面，美國和歐盟多番對中國商品徵收新關稅，人行此番動作，或為對冲貿易摩擦加劇為人民幣匯價帶來的影響。儘管當局有意釋放人民幣貶壓，但明確表示不打算容許大幅度貶值，以免打擊市場情緒、加速資金外流；在美元走弱的情况下，中間價亦會作相應調整，引導雙向波動，預防單方面預期形成。另外，人行繼上周宣布與金融機構簽訂政府債券借入協議後，本周再開啓臨時隔夜正或逆回購，支持長端利率，防止中美利差擴大，從而減輕對人民幣的壓力。外部方面，美國例外主義褪色及日央行逐漸步入貨幣政策正常化，均有助限制人民幣走弱。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]