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經濟
國際金融

淡馬錫投資組合淨值增1.8% 美洲資產10年首超中國

【明報專訊】新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）公布，在截至3月底的2024財年，其投資組合淨值僅增1.8%至3890億坡元（約2.25萬億港元）。增長主要來自美洲及印度市場的投資，抵消了中國資本市場的疲弱表現。淡馬錫的投資組合數據顯示，其在中國及美國的投資，呈此消彼長之勢。淡馬錫2020年的中國資產在其投資組合佔比高達29%，目前已降至19%。相比下，美洲資產目前佔比22%，至少是10年來中國資產佔比首次低於美洲。

中國資本市場低迷，導致淡馬錫的中國資產估值下降，抵消了淡馬錫在其他市場的回報增長。淡馬錫在2024財年的股東總回報率，以坡元計算為1.6%，遠低於標普500指數及日經指數在期內分別為28%及44%的升幅。不過淡馬錫的回報率已較上一財年有所改善。淡馬錫上一年的投資回報率為負5.07%，是2016年以來最差的表現。

雖然受中國資產貶值拖累，淡馬錫表示，不會退出中國市場，也不會建議淡馬錫投資組合的企業退出中國市場。淡馬錫強調，會堅守「審慎」的投資態度，並將繼續關注中國政府政策。淡馬錫國際副首席執行長謝松輝表示，中國政府政策此前集中於供應方面，現在開始着重刺激需求，淡馬錫需看到需求方取得更多進展，才能加快投資。

佔比降至19% 指不會退出中國市場

謝松輝向《華爾街日報》稱，安排屈臣氏上市的計劃仍然存在，上市目標仍然不變，並將由董事會及管理層決定最終上市時間及地點等。淡馬錫對屈臣氏持股約25%，其餘股權由長和（0001）持有。

謝松輝表示，淡馬錫仍將繼續在中國市場尋找生物技術、機械人及電動車等領域的投資機會，但投資重點在於擁有大型內需業務的中國企業，而不是那些依賴外國市場的公司。

淡馬錫指出，地緣政治緊張局勢仍是「關鍵問題」。謝松輝稱，淡馬錫嘗試在美國投資不依賴中國進口的公司，在中國則投資於不依賴對美國出口的企業。

受人工智能（AI）行業發展所推動，淡馬錫預期，美國仍將繼續成為其資本的「最大」海外目的地。不過謝松輝表示，「不急於」為AI熱潮投入資金，並警告該行業存在「炒作」行為。他表示，淡馬錫不打算直接投資OpenAI，但不排除會透過創投基金投資該公司。淡馬錫表示，對AI初創企業的投資方法，是透過創投基金進行投資。

受惠於供應鏈多元化，淡馬錫亦將增加對印度的投資，另準備「大幅增加」日本的私募股權交易。不過新加坡資產在淡馬錫的投資組合佔比仍高達27%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕屈臣氏 美國 地緣政治 中國 淡馬錫

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